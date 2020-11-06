 

Павел Прилучный отпраздновал день рождения с дочерью и сыном

06.11.2020, 16:30, Разное

Вчера актер Павел Прилучный отмечал день рождения – ему исполнилось 33 года. В честь этого события он не стал устраивать пышный банкет, а встретил праздник сначала на тренировке по боксу, а потом – дома с детьми от Агаты Муцениеце, Тимофеем и Мией.

Была ли на празднике его предполагаемая девушка, актриса и коллега по спектаклю “Косметика врага” Мирослава Карпович, или нет, неизвестно, поскольку в кадре Instagram-историй у Прилучного были только его друзья и дети. Последние были особенно рады дню рождения папы, ведь он доверил им важную миссию – открывать подарки.

Тимофей и Мия на дне рождения своего папы, Павла ПрилучногоНапомним, о намерении развестись Прилучный и Муцениеце объявили в конце февраля. В апреле актриса опубликовала несколько видеозаписей, в которых рассказала о пьянстве и бытовом насилии со стороны мужа, но позднее заявила, что не считает себя врагом Прилучного:

Дорогие друзья! Я наконец восстановила свой Инстаграм! Во-первых, мы с детьми в порядке, все в безопасности, спасибо всем огромное за слова поддержки, я правда почувствовала, что я не одна, я вас всех мысленно обнимаю, вы даже представить не можете, как это важно, чувствовать такую колоссальную поддержку!! Все, что сейчас происходит для меня — тяжело! Конечно, признаю, что выпустив это все на публику, вызвала большой резонанс и буду верить, что это спровоцирует, только решение проблемы и далее, все участники истории начнут новый и светлый путь! Поверьте, я не враг для Павла, я лишь хочу, чтоб его ментальное и физическое здоровье пришло в норму! Я, для себя сделала выводы, поняла все свои ошибки, постараюсь их более не совершать, моя задача сейчас, обрести счастье и показать своим детям, что семья – это свет, радость, веселье и смех! Я хочу и дальше транслировать свет и радость, ведь жизнь, она про это и любовь тоже!!!

Напомним, Агата и Павел познакомились 10 лет назад на съемках сериала “Закрытая школа”. В 2013 году у них родился сын Тимофей, а в 2016-м – дочь Мия. 

Павел Прилучный и Агата Муцениеце с детьмиКликните на фото для просмотра галереи



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