Песков заявил о готовности властей к новым антикоронавирусным мерам

06.11.2020, 16:23, Разное

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о готовности властей ввести новые меры для борьбы с эпидемией коронавируса COVID-19 в стране. Оценивая ситуацию, Песков в очередной раз отметил, что она остается напряженной.

По словам представителя Кремля, специалисты прогнозируют повышение уровня заболеваемости вирусом. Однако составить детальный прогноз на будущее пока слишком затруднительно. Песков отметил, что руководство каждого региона будет вводить те или иные меры в зависимости от обстановки в своем субъекте, сообщает телеканал “Царьград”.