Москвичей призвали не передвигаться по городу без необходимости

06.11.2020, 16:23, Разное

Начальник московского главконтроля Евгений Данченков сообщил, что ситуация с распространением заболевания развивается не лучшим образом. Он призвал москвичей выходить на улицу только в случае необходимости.

Данченков добавил, что только соблюдение всех мер позволит властям не вводить жесткие ограничения, как это сделали в других странах, и победить распространение опасного вируса, сообщает телеграм-канал RT.

За прошедший день в Москве зарегистрировали 6 253 новых случаев заражения инфекцией. Общее число больных вирусом в столице составляет 456 тысячи. Всего выздоровели 332 тысячи граждан, умерло 7 тысяч пациентов.

Ранее власти города продлили дистанционный режим для 6-11 классов. Старшие школьники останутся дома до 22 ноября, рассказал мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге.

Пожилых москвичей и лиц с хроническими заболеваниями также просят соблюдать домашний режим до конца ноября. Также в течение месяца должны оставаться дома не менее 30% сотрудников компаний.

В Москве также сохраняется система чек-инов. При входе в ночное заведение – бар или клуб – каждый должен пройти обязательную регистрацию по СМС или QR-коду. Если один из посетителей заболеет коронавирусом, то остальных предупредят.