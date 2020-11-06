 

Учёные рассказали об опасности поваренной соли

06.11.2020, 16:17, Разное

Американские учёные рассказали, что чрезмерное употребление поваренной соли небезопасно. Этот продукт в большом количестве может вызвать болезнь Альцгеймера.
Исследователи из США, представляющие Корнеллский университет (Нью-Йорк), в ходе проведённого опыта на мышах выяснили, что соль, расширяя сосуды, снижает мозговое кровообращение. Получается, что частое употребление пересоленной пищи чревато слабоумием и появлением болезни Альцгеймера.

Пока такая закономерность была выявлена только у грызунов, а вот люди в подобных экспериментах до сих пор не участвовали, поэтому данный вопрос предстоит ещё изучить, передаёт РИА Новости Крым. Однако уже сегодня авторы научного исследования не исключают вероятности того, что пищевая соль опасна и для человеческого мозга.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.10 / Подростки устроили драку со стрельбой в Санкт-Петербурге

21.08 / Психолог сомневается в возвращении на сцену Елены Кондулайнен после инсульта

04.08 / Мнение: Сроки вышли

28.10 / Смартфонам iPhone 13 приписывают наличие 1 Терабайт флеш-памяти

30.08 / Александр Невзоров займётся православной миссионерской деятельностью в странах Африки

21.09 / Михаил Ефремов в СИЗО подстригся почти наголо

25.08 / Дуэйн Джонсон предсказал Биберу и Болдуин появление детей

24.07 / Армяне и азербайджанцы устроили погромы в Москве

19.07 / Новый мировой порядок приближается

08.07 / Личное: Грязный секрет общества

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска