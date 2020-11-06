Учёные рассказали об опасности поваренной соли

06.11.2020, 16:17, Разное

Американские учёные рассказали, что чрезмерное употребление поваренной соли небезопасно. Этот продукт в большом количестве может вызвать болезнь Альцгеймера.

Исследователи из США, представляющие Корнеллский университет (Нью-Йорк), в ходе проведённого опыта на мышах выяснили, что соль, расширяя сосуды, снижает мозговое кровообращение. Получается, что частое употребление пересоленной пищи чревато слабоумием и появлением болезни Альцгеймера.

Пока такая закономерность была выявлена только у грызунов, а вот люди в подобных экспериментах до сих пор не участвовали, поэтому данный вопрос предстоит ещё изучить, передаёт РИА Новости Крым. Однако уже сегодня авторы научного исследования не исключают вероятности того, что пищевая соль опасна и для человеческого мозга.