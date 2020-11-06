Ученые назвали виды рака, которые развиваются на фоне употребления алкоголя

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06.11.2020, 16:17, Разное

Ученые назвали семь видов рака, которые могут появиться на фоне того, что человек употребляет алкоголь. Результаты нового исследования показали – не существует безопасной порции спиртного.
Научные сотрудники из Университета Отаго (Новая Зеландия) установили: больше остальных свое здоровье подрывают люди, которые часто пьют алкоголь в больших количествах. На фоне присутствия данной пагубной привычки могут появиться опухоли в груди, печени, пищеводе, толстой и прямой кишке, горле, ротовой полости. Когда человек употребляет алкогольные напитки, на 16% увеличивается риск развития онкологии молочной железы по сравнению с теми, кто не делает этого. Чем чаще жительница пьет спиртное, тем больше растет соответствующая угроза.

В настоящее время исследование на эту тему продолжается. Авторы хотят узнать, как именно употребление алкоголя провоцирует развитие рака. Одна из гипотез говорит о том, что спиртное способно повреждать ДНК. Для снижения рисков рекомендуется полностью отказаться от его употребления.



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