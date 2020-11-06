Дмитрий Шепелев покупает новую квартиру для невесты и детей

06.11.2020, 16:17, Разное

Известный российский ведущий Дмитрий Шепелев рассказал, что намерен купить новую квартиру. Сейчас он со своей возлюбленной Екатериной Тулуповой подыскивает идеальный вариант недвижимости. Радостной новостью ведущий поделился со своими подписчиками в социальной сети Instagram.

По вечерам Шепелев и Тулупова прогуливаются по Патриаршим прудам в Москве, чтобы подышать свежим воздухом после изматывающих просмотров различных объектов. Возлюбленная поделилась с ведущим интересной историей. Десять лет назад она сидела в ресторане «Аист» и мечтала жить в доме напротив. Именно там пара и посмотрела одну из квартир, которая оказалась им не нужна.

Аналогичной историей поделился и Дмитрий Шепелев. Много лет назад, когда он еще жил в Минске, его пригласили в гости. Посольская семья, к которой отправился будущий ведущий, жила в большой квартире с высокими потолками. Тогда Шепелев подумал, что хотел бы приобрести такой же объект недвижимости. Примечательно, что ведущий и возлюбленная уже рассмотрели подобный вариант, но теперь предпочтения знаменитости изменились.

Напомним, пара познакомилась благодаря своим детям. Сын Дмитрия Шепелева и дочь Екатерины Тулуповой ходили в один детский сад.