 

Расстройство желудка можно спутать с коронавирусом

06.11.2020, 16:15, Разное


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В исследованиях, которые проанализировали ученые Университета Альберты (University of Alberta), изучались истории болезни более тысячи пациентов с коронавирусом. Выяснилось. что примерно 16% инфицированных переносит COVID-19 исключительно с гастроэнтерологическими симптомами: тошнотой, рвотой, диареей, потерей аппетита, болями в желудке. МРТ брюшной полости выявило у таких пациентов признаки воспаления в толстом и тонком кишечнике, иногда — кисты на стенках кишечника.

Еще у 18% заболевших признаки расстройства ЖКТ проявляются вместе с другими симптомами коронавируса: повышенной температурой, лихорадкой, затрудненным дыханием.

Авторы обзора отмечают, что врачи во всем мире при диагностике ориентируются в первую очередь на респираторные симптомы, поэтому такое нетипичное проявление инфекции часто недооценивается. Кроме того, сами пациенты нередко списывают эти симптомы на расстройство ЖКТ и не обращаются к врачу.

Это не первая работа, в которой описывается распространенность гастроэнтерологических симптомов при коронавирусе. Обзор исследований, проведенный в Китае, показал, что из 204 пациентов с COVID-19 более половины жаловались на рвоту, тошноту и диарею. В американском исследовании с участием 4,2 тысячи заболевших гастроэнтерологические симптомы были зафиксированы в 18% случаев.

Ранее американские дерматологи выявили еще одно часто проявление коронавируса, которое иногда проявляется без других симптомов — поражение кожи пальцев ног, которое выглядит, как сильное обморожение. В таких случаях появляется раздражение ярко-красного цвета, которое позже приобретает фиолетовый оттенок. Иногда это состояние сопровождается болезненными ощущениями в пальцах, появляются зуд и волдыри. По мнению специалистов, «фиолетовые пальцы» следует добавить к критериям диагностики коронавируса.



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