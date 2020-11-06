 

ФАС пригрозила Google штрафом за нарушение закона о рекламе

06.11.2020, 16:08, Новости дня

Комиссия московского управления ФАС РФ установила, что в поисковом сервисе Google распространялась реклама организации, работающей на рынке Forex без необходимой лицензии.

«В системе контекстной рекламы Google Adwords распространялась реклама компании LegacyFX, которая не имеет лицензии Банка РФ на осуществление финансовой деятельности, а значит, ее услуги запрещены к рекламированию на территории Российской Федерации», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Отмечается также, что в рекламе компании LegacyFX также содержалось ничем не подтвержденное в тексте объявления утверждение о самых опытных брокерах. «То есть реклама содержала не соответствующие действительности сведения о преимуществах рекламируемой услуги перед услугами конкурентов», – пояснили в УФАС.

«Таким образом действия компании Google LLC как рекламораспространителя нарушили пункт 7 статьи 7 Закона о рекламе, а ООО «ЭйЭн Ол Нью Инвестментс Бай», как рекламодателя, нарушили пункт 1 части 2 статьи 5, пункт 1 части 3 статьи 5 Закона о рекламе», – добавили в ведомстве.

Компаниям выданы предписания о прекращении нарушения законодательства о рекламе. Обоим компаниям грозят административные штрафы от 100 до 500 тыс. рублей.

Ранее ФАС РФ оштрафовала Google LLC на 100 тыс. рублей. Компания занималась распространением финансовых услуг компании Ali Trade, у которой нет лицензии на соответствующую деятельность.



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