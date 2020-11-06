В Испании начали новое расследование против короля Хуана Карлоса I

06.11.2020, 16:08, Новости дня

Прокуратура Испании начала новое расследование в отношении экс-главы государства почетного короля Хуана Карлоса, пишет газета Pais.

Как сообщается, третье по счету расследование было начато на основании отчета Исполнительной службы комиссии по предотвращению отмывания денежных средств и финансовым нарушениям (Sepblac). По информации издания, расследование будет проводиться непосредственно прокуратурой Верховного суда Испании, где ранее уже были начаты два расследования в отношении монарха, передает РИА «Новости».

По данным издания, новая линия расследования сосредоточена на нарушениях, связанных с отмыванием денежных средств. Дальнейшие подробности не сообщаются. Также не уточняется, нацелено ли расследование только на Хуана Карлоса или же рассматривает кого-то еще из его окружения.

В начале июня прокуратура Верховного суда Испании открыла расследование в отношении Хуана Карлоса I, который отрекся от престола в пользу сына в 2014 году, в связи с заключением контрактов на строительство высокоскоростной железной дороги в Саудовской Аравии между Меккой и Мединой. Следствие пытается устанавливает факты дачи взяток со стороны окружения саудовского короля Хуану Карлосу.

3 августа Хуан Карлос I объявил о решении покинуть Испанию.

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