 

Германия призвала Россию и США продлить СНВ-3

06.11.2020, 16:08, Новости дня

Германия призывает Россию и США довести переговоры по продлению СНВ-3 до успешного результата, сообщил глава МИД ФРГ Хайко Маас.

«Германия приветствует недавние переговоры между США и Россией по поводу продления ДСНВ. Эта положительная динамика должна продолжаться и после выборов в США. Данный договор – не просто двусторонний вопрос, это гарант глобальной безопасности. Я призываю Вашингтон и Москву, наконец, предпринять шаги, необходимые для продления договора», – цитирует Мааса ТАСС.

По его словам, продление соглашения также может проложить путь к более широкой архитектуре контроля над вооружениями и к дальнейшему сокращению ядерных боеголовок, в том числе нестратегических. «В этом обсуждении также должен участвовать Китай», – добавил Маас.

В Москве выражали разочарование сигналами из Соединенных Штатов по продлению Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3, ДСНВ).

16 октября президент РФ Владимир Путин предложил «продлить действующий договор без всяких условий хотя бы на год, с тем чтобы иметь возможность провести содержательные переговоры по всем параметрам».



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

31.07 / Нацсовет лишил телеканал КРТ лицензии на вещание из-за гомофобии после обращения активистов из “Альянс.Глобал”

13.09 / Гонку «Формулы-1» приостановили после аварии канадского пилота

25.09 / Родители указали на неравенство учеников из-за дистанционного обучения

21.07 / Трамп настаивает на привлечении федеральных сил для подавления протестов

08.07 / Песков оценил реакцию СМИ на дело Сафронова

02.08 / Назван вред от ежедневного использования санитайзеров

24.07 / В «Вертолетах России» объяснили смысл объединения КБ Миля и Камова

07.09 / На 60% компьютерах по всему миру установлена Windows 10

08.09 / В Портленде задержано еще 15 человек

26.07 / Начались продажи недорогого внедорожника Great Wall Pao Offroad

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска