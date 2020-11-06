Германия призвала Россию и США продлить СНВ-3

06.11.2020, 16:08, Новости дня

Германия призывает Россию и США довести переговоры по продлению СНВ-3 до успешного результата, сообщил глава МИД ФРГ Хайко Маас.

«Германия приветствует недавние переговоры между США и Россией по поводу продления ДСНВ. Эта положительная динамика должна продолжаться и после выборов в США. Данный договор – не просто двусторонний вопрос, это гарант глобальной безопасности. Я призываю Вашингтон и Москву, наконец, предпринять шаги, необходимые для продления договора», – цитирует Мааса ТАСС.

По его словам, продление соглашения также может проложить путь к более широкой архитектуре контроля над вооружениями и к дальнейшему сокращению ядерных боеголовок, в том числе нестратегических. «В этом обсуждении также должен участвовать Китай», – добавил Маас.

В Москве выражали разочарование сигналами из Соединенных Штатов по продлению Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3, ДСНВ).

16 октября президент РФ Владимир Путин предложил «продлить действующий договор без всяких условий хотя бы на год, с тем чтобы иметь возможность провести содержательные переговоры по всем параметрам».