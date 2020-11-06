Зачем в Сыктывкар летит Лопырёва? – Личное мнение

06.11.2020, 16:00, Разное

Всегда говорила, что если посреди Красной площади стоит плохо одетая девка с румянцем и с баулом полным клюквы в руках, она тут проездом из Сыктывкара.

Сыктывкар — это столица Республики Коми, одного из самых экономически недоразвитых регионов страны.

Первым зампредом правительства Коми назначен Игорь Булатов. Замечательный семьянин, муж, отец, но что важнее — опытный и умный экономист. Человек с широким кругозором и прекрасным образованием.

Давно ждала этого назначения. Объясню, почему.

Коми давно была в коме.

Республика богата полезными ископаемыми, лесом и прекрасным народом. Но всю жизнь люди жили бедненько, скудненько, пасли оленей и лишь иногда могли позволить себе отправить кого-нибудь одного на экскурсию в столицу.

Разве это правильно, когда под ногами — нефть, газ и, не поверите, бриллианты, рубины, золото?

Наивный гражданин какой-нибудь цивилизованной страны спросил бы, а почему тогда жители Коми плохо живут? А я отвечу: не было у них грамотного управления.

К счастью, теперь регионом займётся Игорь Булатов. Понятно, что ему будет сложно вытянуть республику из болота в сытую жизнь, но, уверена, он с этим справится.

Грамотное управление — это важно.

Под ногами могут быть и бриллианты, и нефть, но если не развивать бизнес, то ничего хорошего и не жди. Нужен экономически подкованный и опытный руководитель, и теперь в Коми он есть.

Первой леди республики станет Виктория Лопырёва, что тоже важно. Девушки Коми будут смотреть на красавицу Вику и ей подражать. Красиво одеваться, следить на собой, правильно питаться, заниматься спортом и не толстеть.

Очень рада за Республику Коми и Сыктывкар.