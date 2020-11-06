Певица МакSим назвала причину развода с мужем

06.11.2020, 15:53, Разное

Певица МакSим в рамках программы «Судьба человека» рассказала, почему рассталась с первым супругом. В браке с ним на свет появилась дочь Александра, но ребенок не спас отношения.

Муж МакSим Алексей Луговцев работал звукорежиссером. Познакомившись с ним, певица не сразу в него влюбилась, чувства у пары зародились только спустя время. Роман очень быстро развивался, сейчас артистка понимает, что тогда просто хотелось создать настоящую семью.

Практически сразу после свадьбы и рождения дочери МакSим увидела, что супруг буквально сел ей на шею. В частности, он перестал работать и начал употреблять запрещенные вещества.

У Алексея Луговцева сменился круг общения. Артистке начали рассказывать, что многие видят ее супруга в неадекватном состоянии. Даже дома муж певицы вел себя странно, однажды он неожиданно увез маленькую дочь Александру в другой город. В квартире у МакSим постоянно был разгром. Знаменитость стала бояться мужа, этими событиями она делилась только со своим духовником, выражая надежду на то, что все скоро закончится.

Известно, что пара обвенчалась в церкви, но в итоге все равно рассталась. Несмотря на развод, МакSим отмечает, что отец ее ребенка навсегда останется близким дня нее человеком. Она готова оказать ему помощь, если таковая потребуется. Сейчас артистка только переживает, что отец не общается с дочерью.

Напомним, популярность к исполнительнице пришла в 2006 году, когда вышел альбом «Трудный возраст». Через год ее признали наиболее успешной певицей в РФ. В феврале нынешнего года знаменитость заявила о временном прекращении своих выступлений.