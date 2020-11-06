Победительницу «Холостяка» Дарью Клюкину заподозрили в беременности

06.11.2020, 15:53, Разное

Победительницу романтического шоу «Холостяк» Дарью Клюкину заподозрили в беременности. На одном из фото модели не удалось скрыть округлившийся живот.

В разделе «Истории» в социальной сети Instagram Дарья Клюкина предстала в очках с черной оправой и с распущенными волосами. Кода модель потянулась, чтобы обнять подругу, фолловеры рассмотрели ее округлившийся живот. После этого поклонники начали присматриваться к последним публикациям в основной ленте Дарьи Клюкиной. Они заметили, что с недавних пор модель пытается спрятать свою талию. Нашлись и те, кто заявил, что знаменитость поправилась.

Сама же Дарья Клюкина не дала никаких комментариев на эту тему. Она не любит разговаривать о личной жизни. Известно, что год тому назад модель вышла замуж за Владимира Чопова, топ-менеджера «Газпром-Медиа».



Изображение взято с: Instagram @klyukina_d

Известность к Дарье Клюкиной пришла после участия в проекте «Холостяк». Она снималась в пятом и шестом сезонах реалити, где главными героями были Илья Глинников и Егор Крид соответственно. От рэпера в финале модель получила кольцо. Однако вне проекта отношения сохранить не удалось.