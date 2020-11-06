В Сети отреагировали на смерть Жванецкого

06.11.2020, 15:48, Новости дня

Представители российского шоу-бизнеса и СМИ выразили соболезнования в связи со смертью сатирика Михаила Жванецкого.

«Когда-то, лет сорок назад, Михаил Михайлович Жванецкий почти полностью описал нам весну этого года. Сегодня этот год забрал его. (…) Светлая память», – написал специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД Юрий Васильев в своем Telegram-канале.

«Была на его выступлении до коронавируса на маленьком вечере. Он забывал что-то, иногда путался, но был прекрасен все равно-просто от своего масштаба. Смотреть на это было очень грустно и больно. Великий был человек», – сообщила в Telegram телеведущая Ксения Собчак.

Максим Галкин также принес соболезнования родным и близким Жванецкого. «Не стало нашего друга, нашего классика, нашего такого единственного Михал Михалыча, нашего Жванецкого. Ну что тут напишешь, что тут скажешь. Спасибо ему, что жили с его словом, смотрели на мир с его прищуром, переживали сложные времена с его острой мыслью. Закрываются двери в ту прекрасную эпоху, когда умами владели глыбы. Сегодня впервые за долгие хмурые дни солнце в Москве вышло, а в душе зашло. Светлая память, Миша дорогой! Соболезнования родным, Наташа, Дима, держитесь!» – написал юморист в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru) 6 Ноя 2020 в 4:33 PST

«Ох, Жванецкий… Царство Небесное», – добавила главный редактор RT Маргарита Симоньян в своем аккаунте в Telegram.

«Умер Михаил Жванецкий, главный сатирик СССР, человек, который мог шутить над чем угодно», – написал журналист Дмитрий Смирнов.

Советская и российская телеведущая Регина Дубовицкая коротко прокомментировала известие о смерти сатирика. «Ушла эпоха. Не знаю, что еще сказать», – передает ее слова RT.

«Я уже все знаю, глубоко скорблю», – ответил певец Лев Лещенко РИА «Новости» на просьбу прокомментировать смерть Жванецкого.

Ранее о смерти Жванецкого сообщила Алла Пугачева. Сатирику было 86 лет. В начале октября он решил прекратить публичные выступления, это было связано с возрастом. При этом представитель юмориста сообщал, что коронавирус стал главной причиной, по которой на самом деле артист прекратил выступления.