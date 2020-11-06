Знойная женщина — мечта Красной площади и Пупок на земле Волжской

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06.11.2020, 15:51, Разное


Знойная женщина — мечта Красной площади

Союз писателей и кинематографистов России поддержал инициативу мэра Рыбинска об установке памятника мадам Грицацуевой. – Еще со времен Юрия Ласточкина шли отчаянные споры: нужно ли восстановить памятник императору Александру II или оставить на его месте монумент Владимиру Ленину, – пояснил мэр города…

Эксклюзив – 06.11.2020, 11:59 – Теги: , , , ,


Пупок на земле Волжской

Юля Вдуль: Эти выходные мы с подругой провели в замечательном городке по имени Рыбинск. О его существовании узнали случайно из TikTokа. И решили съездить, посмотреть своими глазами, как там люди ходят в лаптях по каменным мостовым. И первое, чем нас удивил этот маленький городок – своим дружелюбием!

Эксклюзив – 03.11.2020, 13:13 – Теги: , , ,



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