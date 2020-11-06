В Италии вводят комендантский час и закрывают кафе из-за коронавируса

06.11.2020, 15:45, Новости дня

В Италии вводят новые усиленные меры в рамках борьбы против эпидемии COVID-19. Регионы страны разделили на три группы. Там, где риски самые высокие, жителям разрешено выходить из дома только на работу и по причинам, связанным со здоровьем. Владельцы кафе и прочего бизнеса, по которому больнее всего ударит карантин, ждут от правительства мер поддержки, пишет France 24.

В Италии растёт количество заболевших COVID-19, особенно в северном район Ломбардии, и правительство премьер-министра Джузеппе Конте одобрило новые меры, чтобы побороть эпидемию в стране.

ДЖУЗЕППЕ КОНТЕ, премьер-министр Италии: Из этого драматичного периода есть только один выход — оставаться сплочёнными. Всё время.

Начиная с четверга 60 миллионов человек в Италии должны будут оставаться дома с 10 вечера до 5 утра, за исключением ситуаций, связанных с работой или здоровьем. 20 регионов страны поделены на три части по ряду факторов, включая местный уровень заражения и степень загруженности больниц.

В красную зону попали те, где риски высоки, там жителям можно покидать дома только для работы, из-за здоровья или в случае чрезвычайных обстоятельств. Все бары, рестораны и магазины там будут закрыты.

В оранжевых зонах риски средние. Что означает, что люди внутри своих городов могут перемещаться, но им нельзя их покидать даже ради поездок внутри региона. Бары и рестораны там тоже закрыты, но магазины могут оставаться открытыми.

В зелёных зонах, где риски невелики, нет дополнительных ограничений, кроме тех мер, что действуют по всей стране.

Уличные кафе в Италии сильнее всего страдают от частичного карантина, и многие владельцы очень озабочены.

СОТРУДНИК КАФЕ: Мы понимаем, что в Ломбардии высокие риски заражения, но мы всё ещё ждём от правительства заявлений, какую финансовую помощь нам окажут.

Ожидается, что в четверг правительство одобрит новый пакет мер стимулирования на сумму как минимум 1,5 миллиарда евро, чтобы поддержать экономику. Италия стала первой европейской страной, по которой больно ударил коронавирус. На данный момент сообщается, что там почти 760 тысяч случаев заболевания и более 39 400 погибших.

Дата выхода в эфир 05 ноября 2020 года.