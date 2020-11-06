“Всегда в моем сердце”: известие о смерти Жванецкого пришибло Пугачеву

06.11.2020, 15:43, Разное

Народный артист России скончался в возрасте 86 лет. Об этом сообщил его директор журналистам. Причина смерти писателя не раскрывается. По некоторым данным, Михаил Жванецкий сильно болел.

Одной из первых на трагическое известие отреагировала певица Алла Пугачева. Она была близко знакома с Жванецким. В своем инстаграм-аккаунте артистка разместила фотографию писателя и назвала его гением.

“Ты ушел от нас навсегда. Невосполнимая утрата. Друг мой, ты незабываем. Ты всегда в моем сердце”, – написала певица. Пост она сопроводила изображением двух рук в молитвенном положении.

Свои соболезнования родным писателя выразили многие другие представители шоу-бизнеса. В комментариях к сообщению отметились композиторы Игорь Николаев и Игорь Крутой, актрисы Дарья Повереннова и Олеся Судзиловская.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey) 6 Ноя 2020 в 4:29 PST

Напомним, Михаил Жванецкий – народный артист России и Украины, лауреат премии президента России. Он писал миниатюры и исполнял их на сцене. Многие из его монологов получили всенародную любовь.

С 2002 по 2019 год Михаил Жванецкий вел ежемесячную передачу “Дежурный по стране” на канале Россия-1. В 2020 году сатирик принял решение уйти со сцены из-за возраста.