Мнение: Руки Запада в Пакистане

06.11.2020, 15:40, Разное

16 октября бывший премьер-министр Пакистана Наваз Шариф “поджег” политику своей страны, резко критикуя военный истеблишмент. Позвонив из Лондона по видеоконференции, Шариф обратился к толпе протестующих на митинге в пенджабском городе Гуджранвалла, организованном Пакистанским демократическим движением (PMD), недавно сформированной коалицией, объединяющей все основные оппозиционные партии. Под флагом PMD бывшие соперники, такие как Пакистанская мусульманская лига-Nawaz (PML-N), Пакистанская народная партия (PPP) и Jamiat Ulema-e-Islam-Fazlur (JUI-F), объединили свои силы для достижения двух целей: свержение премьер-министра Имрана Хана и восстановление власти военных.

Шариф, который де-факто является лидером PMD, ранее вызывал споры, когда осуждал роль военных в гражданском управлении. Но на этот раз бывший премьер пошел еще дальше. Он обвинил начальника штаба армии генерала Камара Баджву и директора межведомственной разведки (ISI) генерал-лейтенанта Фаиза Хамида в краже народного мандата PML-N путем установления правительства Хана и непосредственном повышении безработицы и цен на основные товары и услуги.

Вмешательство военных во внутреннюю политику для Пакистана не новость. Новым, однако, в этой стране, где к военным традиционно относились как к “священным”, является осуждение такого вмешательства со стороны массового движения и таких видных деятелей, как Шариф. Конечно, в прошлом оппозиция и не думала критиковать ВС, да еще и так прямо, чтобы завоевать популярность и власть.

Из таких эпизодов, как речь Шарифа, ясно, что в Пакистане вырисовываются головы ПроЗападных настроений. По одну сторону стоят Имран Хан, его правительство и ВС, которые помогли ему прийти к власти. С другой стороны, оппозиция PMD, все чаще осуждает как Хана, так и военное начальство.

PMD использовала или планирует использовать все имеющиеся в ее распоряжении средства для достижения своих целей. Движение уже заявило о себе, проведя собрания в трех важных городах – Гуджранвала, Карачи и Кветта – и стремится провести больше митингов в Пешаваре, Мултане и Лахоре. С каждым митингом оппозиции критика как правительства PTI, так и военного руководства возрастала. Но военный истеблишмент не принимает эту угрозу своей институциональной репутации и политическому влиянию. Тем временем, пакистанской правительство сажает недовольных в тюрьмы и подавляет не лояльные ему СМ.

“Демократические” режимы Пакистанской народной партии (2008-2013 гг.) и Пакистанской мусульманской лиги-Наваз (2013-2018 гг.), – были уязвимы для давления со стороны военных. Это особенно отразилось в увольнении премьер-министра Юсуфа Разы Гилани по обвинению в неуважении к суду и отстранении премьер-министра Наваза Шарифа от должности все также по многочисленным обвинениям. Гилани попал в немилость военных после скандальных обвинений в том, что гражданское руководство просило об американском вмешательстве, чтобы помешать перевороту после рейда США в Абботтабаде в 2011 г, в результате которого был убит Усама бен Ладен. Генералы публично предупредили Гилани о тяжелых последствиях.

В 2012 г, Верховный суд Пакистана дисквалифицировал Гилани. На всеобщих выборах 2018 г, армия снова дала о себе знать. Генералы знали, что Хан очень хотел стать премьер-министром. В итоге они и проложили ему путь к победе. В то же время генералы считали, что они будут полностью свободны от гражданских политиков, проводящих политику, противоречащую их собственным предпочтениям, если ПроЗападный Наваз будет вытеснен из политики, а другая основная партия PPP, будет ограничена своей традиционной базой в Синде. Но, похоже, военные допустили серьезный просчет, поскольку их действия только придали смелости и сплотили Наваза и PPP – если проще не добили. Сотрудничество между правительством PTI и военными, сформированное на основе расчетов, основанных на интересах, сделало практически невозможным сказать, где заканчивается власть военных и начинается гражданская власть.

Техрик-и-Инсаф (PTI), основана Имраном Ханом. Когда он был в оппозиции, Хан утверждал, что никогда не пойдет на компромисс в отношении своих основных принципов. Поэтому неудивительно, что его внутренняя политика повлекла за собой полное политическое устранение высшего руководства PPP и PML-N. Поскольку пространство для дискуссий и дебатов в парламенте сужается, а правительство PTI пытается вытеснить оппозицию с политического ландшафта, и это заставляет нынешний правящий класс все больше и больше выглядеть как продолжение времени Зия-уль-Хака, что естественно вызывать на Западе истерическую реакцию. Но еще больше вызывает истерическую реакцию у Запада, то что были предприняты административные и законодательные меры для усиления принудительного потенциала государства, сдерживая процесс “демократизации”, а несогласные столкнулись с драконовскими мерами.

На фоне растущего недоверия между правящем классом и оппозицией, правительство PTI недавно возбудило несколько уголовных дел против многих лидеров оппозиции, включая отставных генералов и двух бывших премьер-министров, за их антигосударственную деятельность.

Шарифа обвиняют, как действующего индийского агента влияния. Цель Шарифа – ослабить ВС при поддержке Индии. Следует отметить, что военные считают, что быть дружелюбным к Индии или даже делать что-либо, что отдаленно помогает Индии, не только незаконно, но и непростительно оскорбляет основополагающие принципы Оппозиционных политиков, выступающих за гражданское правительство (ПроЗападное) или против нарушений “прав человека”, называют антигосударственными.

Арест капитана Мухаммеда Сафдара, зятя Шарифа и лидера PML-N, в отеле в Карачи является примером того, как нужно бороться с врагами ЛЮБОГО режима, даже если это режим ПроЗападный, хотя такой режим менее предпочтительнее чем другие.

Межведомственная разведка (ISI), главное разведывательное агентство Пакистана, имеет давнюю историю вмешательства во внутреннюю гражданскую политику Пакистана как и любая другая служба ГБ.

Баджва и Хамид встречались с некоторыми оппозиционными политиками за несколько дней до многопартийной конференции и просили их не вовлекать военных в политические вопросы. Вместо того чтобы вступать в контакт с военными лидерами, Шариф запретил всем членам своей партии встречаться с личным составом ВС без его предварительного разрешения, даже если такие встречи носят срочный характер в интересах национальной безопасности. И во время своего недавнего виртуального выступления на демонстрации PMD Шариф сказал: “Назовите меня предателем. Назовите меня мятежником. Сделайте меня осужденным. Назовите меня угонщиком. Захватите мою собственность. Подайте против меня ложные дела, но Наваз Шариф будет продолжать говорить от имени своего народа”, а также сказал, что “армия обвинила большинство тех, кто борется за конституцию, как предателей” – то есть на лицо стандартное ПроЗападное мычание, ничего нового, голословные заявления о “мой народ” “конституция” обвинения в “ложных” уголовных делах и т д прочая “свобода слова” и “права человека” – по-моему Пакистану пора разделаться с этим товарищем иначе они могут в будущем реально пожалеть.

PMD – продукт Запада состоящий из хрупкого консенсуса между различными политическими партиями, политика которых расходится. Коллективное руководство PMD заявляет, что его цель – восстановить “верховенство закона”, закрепленное в “Конституции”. Имран Хан и его сторонники в правительстве возражают против этого утверждения, утверждая, что PMD добивается амнистии только оппозиционных политиков в связи с обвинениями в коррупции. Какой бы ни была правда, вполне разумно предположить, что лидеры оппозиции не готовы работать в рамках действующих правил ведения боевых действий. Вместо этого посредством политики протеста они пытаются пересмотреть правила, чтобы обуздать тех, кто обладает реальной властью в стране.

Шариф понимает правила пакистанской политики, реформирования которой он сейчас требует. Он был введен в политику генералом Зия-уль Хаком в 1980-х гг, когда он занимал пост главного министра Пенджаба с 1985 по 1990 гг, но его отношения с военными всегда были сложными. Он стал премьер-министром в 1990 г, но был отправлен в отставку в 1993 г. Он вернулся на этот пост в 1997 г и начал доминировать на политической арене. Его попытки оказать влияние на многие государственные учреждения и вызвали споры, но именно его попытки ограничить военную мощь привели к его падению после переворота генерала Первеза Мушаррафа в 1999 г. Он был заключен в тюрьму и приговорен к пожизненному заключению, но в конечном итоге освобожден. В 2000 г ему было разрешено эмигрировать в КСА. С 2019 г он живет в Лондоне. Он по-прежнему пользуется широкой поддержкой (особенно в Пенджабе). Шахбаз Шариф, бывший главный министр Пенджаба, выступил в его поддержку, но неясно, согласится ли он с жесткой позицией в отношении военного истеблишмента, если дело дойдет до конфликта.

Что касается PPP, его сила по-прежнему ограничена Синдом, где оно управляет правительством провинции. Поскольку PPP имеет значительных последователей в продолжении своего правления в Синде, можно только предполагать, пойдет ли оно искренне на скандального Наваза Шарифа. PPP также уязвимо, потому что его лидеру, бывшему президенту Асифу Али Зардари (мужу покойной Беназир Бхутто) предъявлены обвинения в коррупции.

Джамиат Улема-и-Ислам-Фазлур (JUI-F/ДУИ-Ф) имеет базу поддержки в Хайбер-Пахтунхве и Белуджистане. JUI-F, возможно, потерпела поражение на выборах от PTI в 2018 г, но это партия с наиболее лояльными кадрами, которые неуклонно подчиняются указаниям лидера из-за сильного чувства приверженности. Однако этот лидер, Маулана Фазлур Рехман, по-прежнему остается непредсказуемым. При таком сложном составе персонажей главной задачей PMD является сохранение единства.

Есть правда момент связанный с финансами и тем, что Пакистан должен чуть-ли не половине мира, конкретно речь идет о долгах перед КСА, КНР, ОАЭ, Катара, МВФ, ADB (Asian Development Bank).

Однако лучшее, на что PMD может надеяться – это только на то, чтобы оказывать большее давление на правительство PTI по ​​вопросам, непосредственно затрагивающим людей. Без поддержки военных способность лидеров оппозиции свергнуть правительство остается весьма сомнительной. И если оппозиционная кампания наберет обороты, военные, скорее всего, просто заменят Имран Хана таким же как и он, управляемым политиком, но куда более популярным.

Баджва и его товарищи-генералы, вероятно, больше беспокоятся о неподчинении в казармах, чем о мобилизации на улицах, поэтому они освободят Хана, если они начнут слышать ворчание о нем со стороны офицеров среднего звена. Если антиханские идеи PMD распространятся среди офицерского корпуса, оппозиция сможет получить желание нового премьер-министра, но не обязательно из ее собственных рядов. Не поддерживая непопулярного премьер-министра и не допуская прихода к власти его критиков, военные сохранят свою легитимность и власть. В общем, военный истеблишмент должен убедить страну в том, что он стоит выше партийной политики, а также обязан вмешиваться в гражданское управление, когда, что-то угрожает его власти.