 

У Зеленского оценили вероятность войны с Россией за воду для Крыма

06.11.2020, 15:23, Разное

Украинцев последние несколько лет пугают тем, что Россия может начать войну за воду для Крыма, отметил Ермак. Все это слухи – войны за ценный ресурс не будет, успокоил чиновник соотечественников.

“Это лишь манипуляция, которая существует в обществе”, – сказал Ермак в эфире украинского телеканала “1+1”.

По его словам, позиция Киева по этому вопросу остается прежней. Возобновлять подачу воды на полуостров по Северо-Крымскому каналу Украина не планирует, заявил глава офиса Зеленского.

По Северо-Крымскому каналу в Крым поступало до 85% пресной воды. Украина перекрыла его после воссоединения полуострова с Россией в 2014 году.

В 2020 году ситуация обострилась из-за засушливого лета. Нехватка дождей привела к обмелению водохранилищ на территории полуострова.

Глава Крыма Сергей Аксенов пообещал построить опреснительную установку. До этого воду намерены добывать из подземных скважин. А для полива власти региона собираются использовать очищенные сточные воды.

Вода исчезает не в полдень, а из батарей. Подобное произойдет при ухудшении ситуации с водой на полуострове. И более чем вероятно, что скоро вода станет появляться на час с небольшим только утром и вечером во всех без исключения жилых домах. pic.twitter.com/XVm3JeaY8T

— Мой Крым (@Cold_winter_sun) November 3, 2020

Ранее Владимир Зеленский назвал возвращение полуострова в состав Украины одним из приоритетов своей политики. По его словам, Киев создает “Крымскую платформу”, на которой будут обсуждать статус региона.

Президент добавил, что обсудил эту инициативу с лидерами Великобритании, Канады и Турции. Они выразили готовность обсуждать возвращение Крыма Украине, заявил Зеленский.



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