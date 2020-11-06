Ризатдинова показала тренировку в зале

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06.11.2020, 15:20, Новости дня

Украинская гимнастка Анна Ризатдинова 5 ноября в Instagram опубликовала ролик, на котором запечатлена во время тренировки в зале.

На видео певица в спортивном топе и лосинах выполняет на тренажере упражнения для ног и приседает со штангой.

“Что меня вдохновляет? Фильмы, концерты, путешествия, самореализация”, – подписала она ролик.

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Что меня вдохновляет?  Это такой частый вопрос от журналистов Решила поделиться с вами 1. Фильмы * Это могут быть абсолютно разные сюжеты. Но если фильм меня мотивирует, то я буду его пересматривать. Также мне очень нравится документальное кино. Люблю смотреть истории о реальных людях, которые боролись с трудностями и чего-то достигли. 2. Концерты * Есть песни, от которых я просто загораюсь. И потом могу долго читать биографии исполнителей и интересоваться их творчеством. Помните, кто мой любимый исполнитель?) 3. Путешествия  Я была во многих странах во время соревнований, но не было времени что-то там посмотреть. Так что меня очень вдохновляют неспешные поездки, когда могу спокойно осмотреть достопримечательности и узнать больше о культуре страны. 4. Самореализация  Когда я занимаюсь любимым делом и вижу, что и сама могу мотивировать других людей. Именно это меня очень вдохновляет. Особенно когда замечаю, что после моих мастер-классов девочки хотят дальше заниматься гимнастикой, или узнаю, что кто-то хотел бросить тренировки, но именно в моей Академии @rizatdinova.academy снова нашёл себя. Тогда я чувствую себя нужной и готова продолжать усиленно работать дальше  А что вас вдохновляет больше всего?  Если фильмы, книги, то какие? Давайте обмениваться вдохновениями @underarmourukraineofficial #аннаризатдинова #sport #sportgirl #underarmour #underarmourukraineofficial #underarmourwomen #спорт #вдохновение #inspire

Публикация от Anna Rizatdinova (@anna_rizatdinova) 5 Ноя 2020 в 6:01 PST

Анна Ризатдинова родилась 16 июля 1993 года в Симферополе. Она бронзовый призер Олимпиады в Рио-де-Жанейро (2016), чемпионка мира в упражнении с обручем (2013). 

В ноябре 2017 года Ризатдинова родила сына Романа. Беглый бизнесмен Александр Онищенко признался, что он является отцом ребенка. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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