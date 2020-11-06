Умерла жена Лобановского

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06.11.2020, 15:20, Новости дня

5 ноября умерла супруга легендарного тренера киевского “Динамо” Валерия Лобановского Аделаида Лобановская. Об этом сообщает сайт столичного клуба.

По информации пресс-службы “Динамо”, Лобановская скончалась на 81-м году жизни.

Соболезнования ее родным и близким выразил президент киевского клуба Игорь Суркис.

“Супруга Валерия Васильевича долгие годы была частью динамовской семьи, переживала с командой победы и поражения. Аделаида Панкратьевна была душевным и искренним человеком, надежным тылом для нашего великого тренера и его верной помощницей. Искренне скорблю вместе с родными и близкими Аделаиды Лобановской. Всем, кто знал эту замечательную женщину, будет не хватать ее доброты и жизненного оптимизма. Светлая память об Аделаиде Панкратьевне Лобановской навсегда останется в наших сердцах”, – заявил Суркис.

В клубе отметили, что прощание с Лобановской состоится в субботу, 7 ноября, в 12.00. Отпевание пройдет в Введенском монастыре (Киев, ул. Московская, 42).

Похоронная церемония начнется в 14.00 того же дня на Байковом кладбище. Похоронят Лобановскую на участке 52А (центральная аллея кладбища).

Валерий и Аделаида Лобановские поженились 21 октября 1940 года.

Лобановский является самым титулованным тренером бывшего СССР и Украины. Он много лет был наставником киевского “Динамо”, во главе которого дважды выигрывал Кубок кубков УЕФА.

УЕФА включил его в десятку лучших тренеров всех времен.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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