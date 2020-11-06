Обнаружена «запись» о последней смене магнитных полюсов Земли

06.11.2020, 15:22, Разное

Японские ученые в результате долгих исследований обнаружили подробную «запись», которая сообщает о времени последней смены полюсов нашей планеты. Согласно этим данным, последнее такое изменение произошло 200-300 тысяч лет назад.

В результате глобальных изменений южный и северный полюса Земли менялись местами, однако последнее подобное событие свершилось весьма необычным способом. Дело в том, что ориентация полюсов оказалась такой же, как и в настоящее время. В таком положении полюса остаются уже почти 750 тысяч лет.

Чтобы прийти к подобному заключению, ученые длительное время занимались изучением горных пород и отложений. Камни, много лет пребывавшие в расплавленном состоянии, способны содержать в себе информацию о происходящих глобальных процессах на Земле.

В застывших породах могут сохраниться своеобразные записи геомагнитных изменений. Чтобы их извлечь, потребовался дополнительный детальный анализ, включая создание компьютерных моделей. Главным элементом глобальной картины являются застывшие потоки лавы, по которым ученые определили, как и когда происходила перемена полюсов Земли.

Современная цивилизация еще не сталкивалась с подобным явлением, поэтому до конца не осознает, какие трудности могут ее ждать. При этом научные работники уверены, что этот процесс окажет разрушительное воздействие на энергосистемы и средства связи, включая орбитальные спутники.