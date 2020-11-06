В Москве занято 70% коек для пациентов с коронавирусом

06.11.2020, 15:19, Новости дня

В столичных больницах занято около 70% коек для пациентов с коронавирусом, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«В больницы поступают ежедневно 1,3-1,4 тыс. пациентов с коронавирусом. За прошедшие сутки были госпитализированы 1 415 человек. Всего в Москве к настоящему моменту развернуто свыше 15 тыс. коек. В настоящий момент занято около 70% этого фонда», – передает ее слова ТАСС.

Ракова добавила, что ситуация в городе сейчас не является стабильной. «Сегодня мы впервые с середины мая преодолели отметку в 6 тыс. новых выявленных случаев коронавируса. Конечно, этот тренд снова вызывает у нас тревогу. И к сожалению, назвать ситуацию стабильной мы сейчас не можем. На этой неделе снова фиксируется рост общей заболеваемости и госпитализаций», – отметила заммэра.

По ее словам, в Москве за все время с начала пандемии 45 тыс. детей заболели COVID-19. «Действительно, мы неоднократно говорили, что дети в большинстве болеют, к счастью, не так тяжело, как взрослые. Но это не значит, что нет ни одного ребенка, переболевшего тяжело. За все время пандемии дети составляют около 10% от всех заболевших. То есть около 45 тыс. человек», – сказала Ракова.

«В настоящий момент с учетом высокой заболеваемости ежедневно выявляются 5-6 тыс. заболевших, по каждому случаю заболевания проводится эпидемиологическое расследование, в ходе которого выявляются контактные лица. В среднем в день – 9-9,5 тыс. контактных лиц», – уточнила она.

Ранее вирусолог Анатолий Альтштейн заявил, что РФ не далека от пика по заболеваемости COVID-19, после выхода на плато число случаев коронавируса за сутки будет держаться на высоком уровне.

За минувшие сутки в России выявили рекордные 20 тыс. 582 случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 1,7 млн случаев заболевания. Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 6 тыс. 253, Санкт-Петербурге – 1 тыс. 171, Московской области – 605.