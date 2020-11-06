Ученые рассказали о причинах позитивного влияния запаха хвои на снижение депрессивного состояния

06.11.2020, 15:19, Разное

Российские исследователи провели исследование, в ходе которого изучили один из рецепторов головного мозга. По словам исследователей, воздействие на него составляющим, содержащимся в хвое, способно снизить уровень депрессии у человека.

Рецептор TAAR5, который подвергли изучению ученые, представляющие отечественный Институт трансляционной биомедицины, относится к следовым аминам – “двоюродным братьям” серотонина и дофамина. В процессе эксперимента, проведенного на лабораторных мышах, исследователи “выключили” у животных ген, который кодирует вышеупомянутый белок, заменив его маркером, позволяющим увидеть характерные для действия рецептора области мозга.

“Оказалось, что TAAR5 проходит дальше – в “эмоциональный” мозг, связанный с обонятельной системой: в миндалевидное тело, гиппокамп, таламус и в другие структуры. Мы увидели, как при его удалении меняется концентрация серотонина в мозге”, – объяснил один из авторов исследования, профессор Рауль Гейнетдинов.

При этом, по его словам, повадки грызунов были подобны поведению, характерному для воздействия антидепрессантов – они не пугались яркого света и не поддавались стрессу. Как заявили специалисты, антагонистом для TAAR5 является тимберол – вещество, входящее в состав смолы хвойных деревьев. Именно поэтому запах хвои так благотворно влияет на проблему тревожности или депрессивного состояния.

Ученые анонсировали продолжение исследования – с целью поиска других антагонистов для TAAR5 для последующего использования их при подавлении тревожности и депрессии. В целом же, по словам специалистов, их открытие является плацдармом для разработки принципиально новых лекарственных препаратов, помогающих при лечении шизофрении, тревожных расстройств, разного рода негативных зависимостей и даже болезни Альцгеймера.