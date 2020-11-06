В пыли ученые нашли вредные огнестойкие химические вещества

06.11.2020, 15:19, Разное

Ученые обнаружили в пыли вредные огнестойкие химические вещества, влияющие на репродуктивную и гормональную системы. При этом присутствуют они также в мебели, одежде, электронике и продуктах питания.

Исследование пыли на наличие вредных в ней веществ проводили канадские эксперты. Они взяли 20 образцов пыли из пылесосов в Ньюфаундленде. В каждом образце при помощи рентгеновской спектроскопии было обнаружено внушительное количество брома и бромированных антипиренов, отметил Питер Бланшар.

Точно исследователи не могут сказать, какое влияние это вещество оказывает на здоровье человека. Но вот результаты исследований влияния пыли на животных показали, что у них происходят нарушения в гормональной, репродуктивной, а также в поведенческой системе.