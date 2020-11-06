Доктор Мясников назвал ошибки в лечении коронавируса

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06.11.2020, 15:19, Разное

Доктор Александр Мясников пояснил об ошибках, которые допускаются при лечении коронавируса. Эта тема была поднята в эфире шоу Владимира Соловьева «Полный контакт».
Как считает Мясников, на амбулаторном этапе протекания коронавируса важно не мешать организму бороться с инфекцией. Доктор привел в пример ситуацию, в которой оказался его знакомый. Пациента положили в больницу с легкой формой COVID-19. В стенах медучреждения заболевшему сделали множество уколов, а на животе от процедур остались синяки. Мясников не понимает, как человек не умер от кровоизлияния в мозг или кровотечения из желудка. Затем пациент начал пить антибиотики и препарат против малярии. Назначение последнего было объяснено тем, что он есть в рекомендациях.

Сам же врач считает, что, если температура 38 градусов держится два дня, то переживать не стоит. Однако многие все равно вызывают скорую помощь и настаивают на госпитализации. Некоторые после получения позитивного теста на COVID-19 пытаются купить различные препараты без назначения врача и сделать КТ.

Мясников не понимает, что тогда сделать человеку в возрасте 65 лет, у которого присутствуют хронические заболевания и коронавирус. В отдельных ситуациях он не может своевременно получить медицинскую помощь, поскольку врачи заняты напуганными людьми с легкой формой болезни.



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