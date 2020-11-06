 

Путин дал высокую оценку организации избирательной кампании в России

06.11.2020, 15:08, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин поблагодарил председателя ЦИК Эллу Памфилову и отметил, что избирательная кампания в РФ в 2020 году прошла на высшем уровне и с легитимным результатом.

«Еще раз хочу Вас поблагодарить, я уже это делал, хочу воспользоваться нашей встречей, чтобы Вас поблагодарить и всех тех, кто работал в избирательных комиссиях разного уровня. Знаю, что это всегда сложно, а в условиях пандемии – еще и опасно. Вы прошли через это и сделали все на высшем уровне, организованно, в соответствии с законом, и с людьми работали очень плотно. И результат с точки зрения легитимности выборов, конечно, очень хороший», – приводятся слова главы государства на сайте Кремля.

«Я знаю, что вы изучаете иностранный опыт, зарубежный, внедряете новые системы, в том числе современные технологии, цифровые, сами сейчас об этом сказали. Всегда вы стремились к достоверности результатов, повышаете скорость получения конечного результата, чтобы это не вызывало ни у кого сомнений, что все это на глазах, на виду и самих избирателей, и представителей различных организаций, партий», – добавил Путин.

Газета ВЗГЛЯД писала, что триединый день голосования меняет систему выборов. Напомним, выборы прошли с 11 по 13 сентября.



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