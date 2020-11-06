Мнение: Новые запреты

06.11.2020, 15:00, Разное

В Петербурге с 9 по 29 ноября закроются фуд-корты. Работать продолжат лишь те, что находятся на вокзалах, заправках и в аэропорту.

Абсурд запрета очевиден – вирус, по мнению властей, обходит стороной вокзалы, заправки и аэропорт, но свирепствует по всем остальным местам. Понятно, что запрет негативно отразится и на посещаемости торговых центров – что тоже скажется на экономике города, и без того имеющего в этом году бюджет с огромным дефицитом в 111 миллиардов, что составляет где-то четверть-пятую часть доходной его части.

Общепит еще с советского времени в Ленинграде был, пожалуй, одним из лучших по стране – и в плане организации, и в плане меню, качества, разнообразия, даже атмосферы. Я студентом приезжал в Ленинград – неоднократно – и отмечал для себя разницу ленинградского и московского общепитов далеко не в пользу последнего. Сейчас, живя в Петербурге, могу точно сказать, что ситуация осталась прежней. Точнее, оставалась.

То, что под вывеской борьбы власти уничтожают конкурентное преимущество города, может говорить лишь о том, что город они ненавидят всей душой (или что там у них вместо нее). Людей они тоже ненавидят. Наверное, только два периода в 300-летней истории города будут названы катастрофой – это гитлеровская блокада и нынешние времена. По отношению к городу разница если и есть, то микроскопическая.