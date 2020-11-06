 

В ОП оценили инициативу повысить налоги на доходы состоятельных граждан

06.11.2020, 14:48, Новости дня

Прогрессивную шкалу налогообложения по НДФЛ уже давно пора ввести в России, но не стоит делать налог на прибыль выше, чем налог на личные доходы, сообщил газете ВЗГЛЯД зампредседателя комиссии Общественной палаты по развитию экономики и корпоративной социальной ответственности Владислав Корочкин, комментируя соответствующую инициативу.

Эксперты Высшей школы экономики (ВШЭ) предложили установить НДФЛ на уровне 20-24% для доходов свыше 12 и 24 млн рублей в год, а налог на прибыль – 24-30% с установлением эффективного инвестиционного вычета. Данная инициатива расписана в проекте федерального бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.

«Тут две стороны. Первая, то, что касается прогрессивной шкалы налогообложения по НДФЛ, то я думаю, что эта тема крайне актуальная и нужная, ее давно пора было ввести, поскольку эта регрессивная шкала на доходы, которую мы по факту сейчас имеем в стране, не совсем справедливая и антисоциальная», – говорит Корочкин.

Вторая сторона, продолжает собеседник, касается налога на прибыль, с чем эксперт не согласен.

«На самом деле, одна из основных задач прогрессивной шкалы и высоких ставок налогообложения личного дохода сверхдоходов – это чтобы деньги было выгоднее оставлять в производстве, вкладывать в развитие предприятия, а не выводить в виде дивидендов. А значит, эта ставка налога должна быть выше, чем ставка налога на прибыль», – объясняет Корочкин.

Соответственно, тогда получится так, что человек сможет сразу инвестировать свои доходы, не выводя за пределы предприятия, добавил член ОП.

Ранее в Министерстве финансов сообщили, что сейчас не прорабатывают корректировку шкалы НДФЛ, кроме уже принятых решений по доходам свыше 5 млн рублей в год, и повышение налога на прибыль компаний.



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