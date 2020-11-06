ЕК назвала новое условие использования российской вакцины от COVID-19

06.11.2020, 14:48, Новости дня

Нормы ЕС допускают ограниченную возможность закупок Венгрией российской вакцины от COVID-19 без европейской сертификации, под собственную юридическую ответственность, сообщил официальный представитель Еврокомиссии Стефан де Кеерсмакер.

«Согласно нормам ЕС, существуют ограниченные исключения, которые разрешают странам – членам временно использовать несертифицированные на европейском рынке медикаменты в экстренных ситуациях, под полную юридическую ответственность этих стран», – сообщил Кеерсмакер, отвечая на вопрос о намерении Венгрии закупать российскую вакцину от коронавируса, передает ТАСС.

В октябре премьер-министра Венгрии Виктор Орбан сообщил о переговорах с Россией и Китаем о возможности закупки их вакцин. В свою очередь представитель Еврокомиссии Эрик Мамер заявил, что Венгрии разрешат закупать российскую вакцину от коронавируса в случае ее регистрации в Евросоюзе. В пятницу МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что в декабре Венгрия начнет импорт небольшого объема российской вакцины от коронавируса.

Напомним, в августе президент РФ Владимир Путин объявил о регистрации в стране первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. В октябре президент объявил, что новосибирский научный центр «Вектор» зарегистрировал вторую российскую вакцину от коронавируса. Также Путин сообщил, что в скором времени будет зарегистрирована третья вакцина Центра имени Чумакова Российской академии наук.