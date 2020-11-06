 

В США впервые выявили больше 120 тыс. случаев коронавируса за сутки

06.11.2020, 14:48, Новости дня

Число случаев коронавируса в США за минувшие сутки увеличилось на рекордные 121 тыс. 888 случаев, свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса.

По данным университета, за последние сутки в Соединенных Штатах выявили 121 тыс. 888 случаев COVID-19, умерли 1 тыс. 210 человек, передает РИА «Новости».

Накануне в США зафиксировали рекорд по приросту пациентов с COVID-19 – за сутки выявили больше 104 тыс. случаев.

При этом ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что пресса пытается запугать американцев новой вспышкой коронавируса перед выборами в стране.

Также в США уничтожили российские аппараты ИВЛ, которые были переданы в качестве гуманитарной помощи.



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