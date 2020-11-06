Новый внедорожник Hyundai Tucson дебютирует 9 ноября

06.11.2020, 14:40, Новости дня

Южнокорейская компания Hyundai 9 ноября официально представить новый внедорожник Tucson 2022 модельного года.

Автомобиль уже продемонстрировали на тизерных изображения, где можно рассмотреть некоторые элементы. Что касается модификации для рынка США, то ожидать радикальных перемен не придется. Отличить модель можно по габаритным огням. Кроме того, в рамках запланированной онлайн-трансляции объявят некоторые сведения о будущих внедорожниках южнокорейского бренда.

Кроме того, текущая новинка получит 2,5-литровый бензиновый двигатель с мощностью 187 л.с., а также 8-ступенчатую автоматическую трансмиссию. В гибридном исполнении внедорожник Tucson получил 1,6-литровый мотор и электродвигатель с суммарной мощностью 227 л.с.