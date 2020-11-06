Скандалы: «Сбер» хочет занялся поиском вариантов покупки Lenta.ru и Gazeta.ru

06.11.2020, 14:25, Разное

Герман Греф обратился в Администрацию президента с предложением оценить возможные модели сделки, по итогам которой банк станет собственником СМИ, входящих в группу Rambler

Сбербанк обратился в администрацию президента с предложением оценить возможные модели сделки, по итогам которой кредитная организация станет собственником СМИ, входящих в группу Rambler. О письме Сбербанка в Кремль РБК рассказали два федеральных чиновника. На прошлой неделе Сбербанк объявил об увеличении своей доли в Rambler c 55 до 100% — свои 45% продаст Александр Мамут. В группу, основным активом которой сейчас считается онлайн-кинотеатр Okko, входят и СМИ: интернет-издания Lenta.ru, Gazeta.ru, Championat.com, «Секрет фирмы» и др.

Ст. 19.1 закона «О СМИ» с 2016 года запрещает иностранцам напрямую или косвенно владеть более 20% в компании — учредителе любого российского СМИ. В акционерном капитале Сбербанка 43,5% по состоянию на 31 августа 2020 года принадлежит юрлицам — нерезидентам России. Таким образом, и раньше Сбербанк не мог контролировать входящие в Rambler СМИ. В случае, когда банку уже принадлежали 55% группы, косвенная доля иностранного участия в интернет-изданиях составляла бы почти 24%. При полной консолидации эта косвенная доля в СМИ возросла бы до 43,5%.

Пока партнером Сбербанка был Мамут, сторонам удавалось обойти это ограничение. Как уже сообщал РБК, в ООО «Рамблер & Ко», юрлице, через которое холдинг владеет своими СМИ, у головного для всей группы Rambler ООО «Эпоха Диджитал» было чуть меньше 20%. Оставшиеся 80% были у ООО «Медианна», бенефициаром которого является Мамут. Именно он, несмотря на то что во всей группе Rambler контроль был у Сбербанка, оставался основным владельцем СМИ. В результате до сих пор косвенная доля иностранных акционеров Сбербанка в интернет-изданиях составляла лишь около 8,7%.

Но теперь Мамут, продавая свой пакет во всей группе, перестанет владеть и СМИ, уточняет пресс-служба Rambler. Вопрос, как в этом случае изменится структура собственности СМИ, в пресс-службе переадресовали в Сбербанк. Его представитель, в свою очередь, сообщил, что все планы по развитию бизнеса «строятся в соответствии с законодательством, в том числе в соответствии с законом «О СМИ».

РБК оценил возможные варианты.

Вариант 1. Исключение для Сбербанка

Действующее законодательство не позволяет Сбербанку стать 100-процентным владельцем СМИ, входящих в группу Rambler. Для осуществления заявленной консолидации потребуется изменить закон «О СМИ», констатирует партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Станислав Данилов.

В ст. 19.1 закона «О СМИ», ограничивающей иностранное участие в российских СМИ, есть абзац про необходимый перечень документов, утверждаемый правительством, обращает внимание юрист. «Если развить эту мысль, законодатель, к примеру, может данное положение дополнить правом правительства делать исключения для определенных компаний и сделок», — полагает Данилов.

Управляющий партнер Коллегии медиаюристов Федор Кравченко сомневается, что такое исключение возможно: «Это было бы крайне неизящным прецедентом, способным сломать весь законотворческий механизм, поскольку каждая крупная компания захочет потом иметь похожие исключения в различных сферах». Если бы Сбербанк был, например, государственной корпорацией, в специальном отдельном законе о нем можно было бы предусмотреть некие изъятия, позволяющие ему не подчиняться установленным законом «О СМИ» требованиям, но Сбербанк — это акционерное общество, напоминает Кравченко.

Никакой законодательной деятельности по вопросу преференций для Сбербанка сейчас не ведется, настаивает источник РБК, знакомый с ситуацией.

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, которое отвечает за госполитику в области СМИ, «не считает целесообразным комментировать гипотетические варианты», ответила на запрос пресс-секретарь Минцифры Анна Ахмадиева. В комитет Госдумы по информационной политике, как сообщил его председатель Александр Хинштейн, никто по этому вопросу не обращался.

Насколько востребованы СМИ группы Rambler

Всероссийская ежедневная аудитория всех проектов Rambler на мобильных устройствах и десктопах в августе этого года составляла, согласно измерениям Mediascope, почти 6,9 млн человек старше 12 лет. Самым популярным СМИ в группе является Lenta.ru, чья ежедневная аудитория в августе превышала 2,2 млн россиян, аналогичный показатель Gazeta.ru — 968 тыс., Championat.com — 674 тыс., Afisha.ru — 151 тыс.

Для сравнения: у главной страницы портала Rambler.ru, который не является СМИ, это были 922 тыс. человек.

Вариант 2. Найти номинального владельца

Основным владельцем СМИ может остаться физическое лицо.

Перевод юрлица, выполняющего функции учредителя СМИ, на сотрудника практиковался в 2015 году, когда в преддверии запрета на участие иностранцев медиакомпании перестраивали структуру своей собственности. К примеру, немецкая группа Burda тогда решила сделать основным владельцем АО «Издательский дом «Бурда», компании — учредителя журналов, главного бухгалтера своего российского офиса Александра Ефимова (сейчас, согласно данным ЕГРЮЛ и базы СПАРК, у АО уже другие бенефициары, также граждане России).

У зарегистрированного как СМИ информагентства «Яндекс.Медиа» учредителем выступает не сам «Яндекс», чья головная структура зарегистрирована в Нидерландах и среди акционеров преобладают иностранцы, а ООО «Аналитический центр», собственником которого ЕГРЮЛ указывает Анну Кожанову, такой сотрудник по крайней мере раньше работал в «Яндексе».

Ничто не мешает Сбербанку учредить российское юридическое лицо, например некоммерческую организацию, предусмотрев в уставе все необходимые оговорки, вытекающие из требований ст. 19.1 закона «О СМИ», констатирует бывший сопредседатель Совета по правам человека и один авторов первой редакции закона «О СМИ» Михаил Федотов.

Такое лицо вполне легально может выступить учредителем СМИ и/или иметь в капитале издателя более 20%, но в этом случае Сбербанк должен отдавать себе отчет в том, что тогда СМИ станут юридически независимыми от него и подконтрольных ему компаний, предупреждает Федотов.

Если у Роскомнадзора возникнут подозрения, что новый владелец СМИ является номинальным, то такая сделка будет признана ничтожной, следует из закона «О СМИ». Сделку даже не потребуется в особом порядке оспаривать или заявлять иск о ее притворности либо мнимости, напоминает Данилов.

Подобные прецеденты уже были. В 2015 году шведская Modern Times Group продала группу тематических каналов Viasat, вещающих в том числе и в России, структурам Baring Vostok. Бенефициаром российской части Viasat по итогам сделки тогда был назван бывший партнер Baring Vostok, полковник в отставке Федеральной службы охраны Анатолий Карякин. Но Роскомнадзор посчитал его номинальным владельцем, поэтому покупателям Viasat, чтобы соответствовать с 2016 года закону «О СМИ», пришлось вскоре передать 80% российского бизнеса Национальной медиа группе.

Вариант 3. Закольцевать структуру собственности

Американская медиагруппа Conde Nast, издатель журналов Vogue, GQ и Glamour, никогда не раскрывала, как из-за принятых ограничений она изменила структуру своей собственности в России. Но из базы СПАРК следует, что собственность АО «Конде Наст» была закольцована. Единственным владельцем головного АО, учредителя российских версий журналов, по информации Росстата на октябрь 2017 года, выступает ООО «Монтроуз», в котором у американской Conde Nast только 18%, а 82% — у АО «Лайфстайл Медиа».

Оно, в свою очередь, на 98% принадлежит головному АО «Конде Наст» (2% — у американской Conde Nast). В результате российское АО «Конде Наст» принадлежит фактически самому себе. РБК направил запрос в российский офис Conde Nast.

Сложные корпоративные схемы, в том числе с закольцованным участием в капитале, помогают обойти запрет иностранцам владеть более 20% в СМИ только самым грубым образом, считает Кравченко. По его словам, такая схема может защитить от поверхностной проверки прокуратурой по жалобе заинтересованных лиц, но она не работает, если нет договоренности «на политическом уровне».

Закон «О СМИ» запрещает «любые иные формы контроля» над учредителем, редакцией или вещателем СМИ, а также над лицами, которые являются их участниками, поэтому любая корпоративная схема может быть обоснованно признана Роскомнадзором и судом косвенным иностранным контролем над СМИ, предупреждает Кравченко.

Вариант 4. Отказаться от статуса СМИ

Есть и радикальное решение — лишить интернет-издания статуса СМИ. В этом случае отпадет необходимость соответствовать нормам отраслевого закона.

Любое СМИ, в том числе сайты, которое уже получило свидетельство о регистрации, может от этого свидетельства отказаться: учредитель вправе подать в Роскомнадзор заявление о прекращении деятельности СМИ, например в связи с реорганизацией юрлица.

Такие примеры уже были: в 2015 году турецкая Dogan Group, к тому времени уже отказавшаяся выпускать принадлежащую ей газету «Из рук в руки», отозвала регистрацию СМИ для своих сайтов irr.ru и job.ru — они стали обычными интернет-площадками, которые публиковали объявления.

Сайты в интернете не подлежат обязательной регистрации в качестве СМИ, это сознательный выбор их владельцев, следует из разъяснений Роскомнадзора.

Но, отказавшись от статуса СМИ, интернет-издания автоматически потеряют и присущие журналистам права. Например, как отмечает Федотов, журналисты, согласно ст. 57 закона «О СМИ», освобождаются от ответственности, если они, передав сообщение информагентства, распространили ложную информацию. На редакционные запросы чиновники обязаны отвечать в течение недели, журналисты имеют право на аккредитацию при госорганах, добавляет Кравченко.

Из-за отсутствия регистрации СМИ интернет-проект Sports.ru не мог получить аккредитацию на Олимпийские игры в 2014 и 2016 годах. Когда в 2018 году Россия принимала чемпионат мира по футболу, Sports.ru все-таки зарегистрировался как СМИ, хотя до этого менеджмент проекта заявлял, что не быть СМИ — принципиальная позиция.

Сайту спортивной тематики регистрация СМИ позволяет также зарабатывать на рекламе букмекерских контор. Пока Sports.ru не был СМИ, такую рекламу Федеральная антимонопольная служба расценивала как незаконную.

СМИ могут рассчитывать и на господдержку. С лета 2020 года входящие в группу Rambler интернет-издания уже получают субсидии из федерального бюджета. В частности, юрлицо, на которое оформлено издание Lenta.ru, до конца года получит 40,8 млн руб., которые можно использовать исключительно как фонд оплаты труда штатным и внештатным сотрудникам. Дотация на те же цели Gazeta.ru — 31,2 млн руб.

Елизавета Ефимович, Ирина Парфентьева, Наталья Галимова, Сергей Соболев