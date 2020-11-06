 

В Нидерландах полиция задержала мужчину с опасным предметом в школе

06.11.2020, 14:23, Разное

В одной из школ в Нидерландах задержали мужчину с неким острым предметом, передает RT. Известно, что это образовательно учреждение посещают принцессы королевства Амалия, Алексия и Ариана. Возможно именно с этим связан тот факт, что подробностей инцидента не сообщаются. Сам он произошел еще 30 октября, однако стало известно о нем лишь сейчас. Задержанного, по информации СМИ, отправили в лечебницу для людей с расстройствами психики.



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