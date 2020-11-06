У детей «слабее» иммунитет к коронавирусу. Возможно, в этом их преимущество

06.11.2020, 14:15, Разное



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Парадоксы иммунитета

Ранее ученые сообщали, что чрезмерно сильный иммунный ответ на коронавирус может быть причиной развития тяжелых форм COVID-19 и даже смерти. Слабый же иммунный ответ, как выясняется в новом исследовании, способствует победе над инфекцией до того, как она вызовет тяжелые поражения в организме.

Потенциально это может объяснить, почему коронавирусная инфекция обычно «жалеет» детей. Помимо этого, открытие может дать ответ, почему дети менее заразны при COVID-19. Авторы нового исследования предполагают, что они могут распространять инфекцию не так долго, как взрослые.

Ученые указывают, что особенности иммунного ответа не делают детей группой риска относительно повторного заражения.

«Чтобы поддерживать защиту в течение некоторого времени, не требуется огромный, чрезмерный иммунный ответ», – сказал The New York Times Дипта Баттачарйа (Deepta Bhattacharya) из Аризонского университета в Тусоне.

Что обнаружили ученые

Ученые проверили уровни антител против COVID-19 у 79 человек разного возраста и с разным клиническим течением COVID-19. Среди участников были 16 детей с мультисистемным воспалительным синдромом (который похож на синдром Кавасаки) и 31 ребенок без этого синдрома.

Находки исследователей согласуются с данными предыдущих исследований: у большинства участников был выразительный иммунитет к коронавирусу. Но оказалось, что «набор антител» у взрослых и детей отличается. Дети вырабатывали преимущественно один тип антител: иммуноглобулины G (IgG) к шиповидному белку вируса. У взрослых было больше разных типов антител к этому и другим белками коронавируса, и эти белки более мощно нейтрализовали вирус.

Ни у кого из детей ученые не обнаружили антитела к белку коронавируса, который называется нуклеокапсид (он располагается вокруг генетического материала вируса). Этот белок находится не на поверхности. Ученые отмечают, антитела к нему вырабатываются только при большом количестве вирусов в организме. Эта находка подтверждает, что у детей инфекция слабее.