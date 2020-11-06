 

Сторонники бывшего схимонаха Сергия попытались захватить еще один храм

06.11.2020, 14:08, Новости дня

Сторонники отлученного от церкви бывшего схимонаха Сергия (Романова), которые ранее захватили Среднеуральский женский монастырь, попытались взять под контроль храм святой блаженной Ксении в Екатеринбурге, сообщил благочинный Рождественского церковного округа Андрей (Юганец).

Накануне в Екатеринбургской епархии сообщили, что настоятель и председатель приходского совета прихода святой блаженной Ксении Петербургской в Екатеринбурге протоиерей Георгий Бусыгин освобожден от должности и запрещен в священнослужении на время следствия церковного суда, передает ТАСС. 

«Ситуация нестандартная, передача прихода и приходских дел от одного настоятеля к новому всегда проходит мирным путем, но то, что здесь сегодня происходит – это просто провокация, потому что этот человек, Всеволод (Могучев, представитель Среднеуральского женского монастыря – прим. ВЗГЛЯД), профессиональный провокатор, он привез людей, которые препятствовали тому, чтобы мы вошли в храм, но части богослужителей удалось это сделать», – сказал Андрей (Юганец).

В пресс-службе Екатеринбургской епархии уточнили, что представители захваченного монастыря осуществили попытку захватить и храм святой блаженной Ксении, но успехом она не увенчалась. 

«В храме идет богослужение, после которого новый настоятель приступит к своим обязанностям», – уточнили там.

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил решение церковного суда Екатеринбургской епархии об отлучении от Церкви схимонаха Сергия Романова.

Напомним, основатель Среднеуральского женского монастыря отец Сергий оказался в центре внимания после того, как стал говорить в проповедях, что COVID-19 – это «псевдопандемия», что россиян хотят поместить в «электронный лагерь Сатаны», «беззаконно сажают на самоизоляцию», лишают «свободы и работы». Из-за высказываний церковный суд лишил его сана. 



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