Селф-мейд на покойном отце – Личное мнение

06.11.2020, 14:00, Разное

Скрыв очаги облысения под капюшоном, Ксения Собчак укатила на частном самолёте отдыхать. Не в Сочи.

В комментариях к фотографии кто-то отметил:

Хорошо, что денег куры не клюют, когда вся страна в нищете.

Собчак не смолчала. Ответила.

И своим ответом, в очередной раз, продемонстрировала, какая же она всё-таки тупая.

«Я свои деньги зарабатываю. И вам никто не мешает делать также».

Прочитав этот комментарий, я задалась вопросом: а что было бы с Ксенией, если бы она не была дочерью Собчака? Как сложилась бы судьба этой откровенно некрасивой и неумной женщины с неумолимо прогрессирующей алопецией?



Ксения Собчак и её прогрессирующая алопеция.

Представьте ситуацию: в обычной семье, где-нибудь в панельке, незадолго до развала Союза рождается девочка с большим, плоским лицом, гигантским подбородком и горбатым носом.

Девочка растёт и превращается в страшную девку, чья внешность не просто не вызывает у окружающих положительных эмоций, но и откровенно отталкивает. Однако денег на подпилку носа и подбородка у неё нет.



Фото: Соцсети

Впрочем, некрасивость — не самая большая беда этой теперь уже взрослой тётки. Тётка амбициозна, но при этом неумна. Строит из себя невесть что, а по факту — хабалка.

Разве такую взял бы кто-нибудь в жёны? Разве такая смогла бы сделать карьеру своим умом или хотя бы через постель?

Конечно, нет. У нас — полно красивых, умных, работоспособных девчонок с хорошим характером. Такие и замуж выходят, и в офисах постепенно поднимаются по карьерной лестнице.

На их фоне котировки Собчак равны нулю. До Ксении никому не было бы дела, если бы родство с Анатолием Собчаком не дало бы ей в жизни головокружительный старт.

Ксюшадь не сидела бы на лобковом месте в публичном доме 2. Не была бы «блондинкой в шоколаде». Не училась бы в МГИМО. Не попала бы в ящик. Не вышла бы и замуж.

Она была бы старой девой, секс у которой случался бы редко и только с пьяными мужиками. Работа бы у неё была, но только низкооплачиваемая. В коллективе её бы не любили. Друзей бы не было.

Хабалка, чья мать-сенатор сидит рядом с Путиным, не имеет никакого морального права вякать о том, что она свои деньги зарабатывает, и упрекать россиян в том, что они не поступают также.

В случае с Собчак всё решили её стартовые условия, которые были в миллион раз лучше, чем у подавляющего большинства людей.

И те блага, которые есть в жизни Ксении, публичность — это никак не её заслуга, а исключительно отголоски карьеры, которую когда-то сделал отец. Больше скажу: с таким стартом, как у Собчак, умная женщина была бы премьер-министром России и потенциальной преемницей Путина.

Но Собчак неумна, а потому: публичный дом 2, «блондинка в шоколаде», ютубчик для школоты и Богомолов в мужьях.

Всё, что могла, просрала. Осталось дождаться полного облысения и того, что Костя выжмет из неё по максимуму пиар для своих «Содержанок» и прочего говна, и бросит ради смазливой актрисы.

А так-то, да: Ксения, конечно, селф-мейд, сама себя сделала. Ну, вон на фотографиях выше мы можем увидеть результат.

Считаете высказывание Ксении справедливым и адекватным, или она совсем лысой кукухой поехала? Почему?