 

Лукашенко назвал требование белорусов после «увиденного лица майдана»

06.11.2020, 13:48, Новости дня

Белорусы увидели «лицо майдана во всей красе», сделали выводы и требуют, чтобы президент навел порядок в стране, сообщил глава Белоруссии Александр Лукашенко во время церемонии открытия третьей линии минского метрополитена.

«Да и те, кто еще вчера колебался, уже увидели лицо майдана во всей красе, сделали соответствующие выводы и уже требуют от меня навести порядок. Разумные люди хотят безопасности, стабильности, спокойного и эволюционного развития и спокойных перемен, которые вы сможете выдержать», – цитирует БелТА Лукашенко. 

По его словам, «перемены – это серьезная ломка», вопрос только в том, будет ли эта ломка кардинальная или эволюционная спокойная». 

Также Лукашенко подчеркнул, что завершить строительство четырех станций новой линии удалось несмотря на трудности в этом году, что является показателе социальной и политической устойчивости. 

«И в этот сложный год ничто не остановило вас: ни пандемия, ни призывы к забастовкам. Потому что вы были заняты делом, как и большинство белорусов, благодаря которым страна живет, развивается, становится уютнее и краше. Так будет всегда, даже если кому-то не хочется, если мы хотим быть суверенными и независимыми», – сказал президент. 

Ранее Лукашенко заявил, что решение о закрытии для въезда границ Белоруссии не содержит политических причин, а связано с эпидемиологической ситуацией в мире. 



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