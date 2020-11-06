 

Появились слухи об отставке Путина из-за проблем со здоровьем – в Кремле ответили

06.11.2020, 13:43, Разное

Пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что у президента все хорошо. Состояние Владимира Путина он описал как отменное.

“Чушь полная”, – ответил представитель Кремля на вопрос о скорой отставке главы государства.

Информация об ухудшении самочувствия лидера России появилась несколькими днями ранее в западных таблоидах The Sun и Daily Mail. Журналисты, ссылаясь на источники, сообщили о якобы неизлечимой болезни Путина.

По их словам, у президента развивается синдром Паркинсона – хроническое неврологическое заболевание. Эта болезнь характеризуется постоянными приступами тремора.

К такому выводу репортеры пришли после изучения последних видеозаписей с участием Владимира Путина. Медики обратили внимание на то, что пальцы президента постоянно подергивались.

Других доказательств журналисты не представили. Отметим, что The Sun и Daily Mail – это британские таблоиды, известные своей склонностью к раздуванию историй. На их страницах регулярно появляются недостоверные новости.

Ранее Владимир Путин провел телефонный разговор с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Политики обсудили дальнейшейшее развитие союзнических отношений Москвы и Минска.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.08 / Пластический хирург объяснил появление второго подбородка у сетевых блогеров

15.09 / Предложение лишать доплат не привившихся от COVID-19 медиков исчезло с сайта НИИ Минздрава

13.07 / Кудрин назвал две главные угрозы для российской экономики

24.10 / Налог на бездетность – Личное мнение

30.08 / Экс-солистка «Демо» Саша Зверева рассказала о ссорах с мужем из-за разницы менталитетов

22.07 / В СССР люди писали в Академию Наук о чертовщине в их жизни и получали ответ «Такого не существует»

15.09 / Макрон лично сообщил Путину, что французские эксперты подтвердили отравление Навального «Новичком»

02.07 / Скончался поэт Борис Дубровин

31.07 / Банановые волокна предложили использовать в производстве автомобилей

02.11 / Зеленский обвинил “темные силы” в попытке устроить контрреволюцию на Украине

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска