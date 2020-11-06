Появились слухи об отставке Путина из-за проблем со здоровьем – в Кремле ответили

06.11.2020, 13:43, Разное

Пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что у президента все хорошо. Состояние Владимира Путина он описал как отменное.

“Чушь полная”, – ответил представитель Кремля на вопрос о скорой отставке главы государства.

Информация об ухудшении самочувствия лидера России появилась несколькими днями ранее в западных таблоидах The Sun и Daily Mail. Журналисты, ссылаясь на источники, сообщили о якобы неизлечимой болезни Путина.

По их словам, у президента развивается синдром Паркинсона – хроническое неврологическое заболевание. Эта болезнь характеризуется постоянными приступами тремора.

К такому выводу репортеры пришли после изучения последних видеозаписей с участием Владимира Путина. Медики обратили внимание на то, что пальцы президента постоянно подергивались.

Других доказательств журналисты не представили. Отметим, что The Sun и Daily Mail – это британские таблоиды, известные своей склонностью к раздуванию историй. На их страницах регулярно появляются недостоверные новости.

Ранее Владимир Путин провел телефонный разговор с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Политики обсудили дальнейшейшее развитие союзнических отношений Москвы и Минска.