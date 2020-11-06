 

Сорос пообещал выплатить по 100 евро каждому гражданину Молдовы, проголосовавшему за Санду во втором туре президентских выборов

06.11.2020, 13:37, Разное

Американский финансист Джордж Сорос записал видеообращение, в котором призвал молдаван проголосовать за проевропейского кандидата Майю Санду во втором туре президентских выборов. Каждому гражданину Молдовы, который последует его совету, американский миллиардер пообещал в течение двух недель отправить чек на 100 евро. Жители Приднестровья, имеющие молдавское гражданство, и проголосовавшие за Санду, получат от Джорджа Сороса повышенную премию — 666 евро.

«Дорогие молдаване и приднестровцы, сегодня вы стоите на распутье. Если проголосуете за Игоря Додона, то Молдову ждёт бедность, бандитизм и торжество устаревших духовных скреп и традиционных ценностей, а Приднестровье и дальше будет зависеть от России, но если вы найдёте в себе силы и выразите своё несогласие с Додоном и проголосуете за Санду — вашу великую страну ждёт процветание, достаток и полноправное членство в Европейском союзе, среди богатых и свободных мировых держав. Каждый, кто проголосует за Майю Санду, лично от меня получит небольшой бонус — перевод на сумму 100 евро, а если вам не повезло жить в непризнанном Приднестровье — то и все 666 евро. Это мой вклад в свободную, единую и демократическую Молдову», — заявил Сорос в видео, размещенном на его официальном Youtube-канале.

Первый транш уже поступил на счёт американского миллиардера в кишинёвском офисе Moldincombank. Всего Сорос планирует выделить на эту акцию несколько сотен миллионов долларов. Голосование во втором туре молдавских президентских выборов состоится 15 ноября.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.07 / Собянин сообщил о сохранении запрета на массовые мероприятия в Москве

12.08 / В лесу под Челябинском нашли мертвого курсанта

09.07 / Ахеджакова вспомнила опасения мамы Ефремова, что ее сына посадят в тюрьму

17.07 / Личное: Двойные стандарты курицы

29.09 / Собянин заговорил о продлении льгот на 2021 год из-за пандемии коронавируса

06.09 / Диетологи перечислили 8 вредных для организма привычек после употребления еды

03.08 / Скандалы: Выстраданное счастье Сергея Зуева

02.07 / Учёные выяснили, какая температура является опасной для COVID-19

04.11 / Тёмные тайны парижских катакомб

11.07 / Эксперты назвали пять главных ошибок при использовании автомобильного кондиционера

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска