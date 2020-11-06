Мнение: “Открытое письмо бывших сотрудников спецслужб” против Трампа

06.11.2020, 13:30, Разное

"Открытое письмо бывших сотрудников спецслужб" против Трампа

В последнее время бывших (вышедших в тираж) высокопоставленных работников американской разведки все чаще тянет на откровения. Оставшись не у дел, они не могут внутренне смириться с ничтожностью их положения и начинают «дергаться», деятельно напоминая о себе и о том, какую «пользу» они еще могут принести, если о них кто-нибудь вспомнит. Полем их деятельности после отставки (часто – скандальной) становятся газеты, журналисты которых часто публикуют «инсайд», ссылаясь на бывших сотрудников ЦРУ, пожелавших остаться неизвестными (то есть, анонимными).

Однако в последнее время эта категория биологических организмов освоила еще один вид эпистолярного жанра – написание открытых писем-обращений (как правило, к президенту США и, одновременно, ко всей «прогрессивной общественности»). При этом для придания веса своим писулькам эти люди уже не подписываются под ими в одиночку, а предпочитают делать это всем скопом, стадом в голов 50-60 – чтобы ответственность была равномерно разделена на 50-60 участников (тогда не так страшно ставить свою подпись под любой фальшивкой). И хотя при одном взгляде на любой пример данного «коллективного творчества» сразу вспоминаются строки Высоцкого: «С уваженьем, дата, подпись… Отвечайте нам, а то… Если вы не отзоветесь, мы напишем в Спортлото!», за подобного рода письмами могут стоять вполне определенные вбросы и их заказчики.

Опубликованное недавно газетой Politico весьма любопытное письмо, где около шестидесяти бывших высокопоставленных чиновников из разведсообщества США подписались под обращением, в кото-ром они без каких-либо доказательств обвиняют Россию в информационных операциях против Байдена, интересно не столько как вброс, сколько как список участников антитрамповской коалиции внутри американских спецслужб. Вообще не было подобных прецедентов, когда десятки бывших высокопоставленных сотрудников спецслужб откровенно выражают недовольство действующим американским президентом. Разумеется, практически все из них, начиная с экс-главы ЦРУ Джона Бреннана, и заканчивая бывшим старшим офицером по операциям Дэвидом Ванеллом, уже покинули свои посты, однако их статус отставников мало что меняет и для внимательного взгляда это письмо говорит о многом.

Во-первых, анализ списка подписантов показывает, что основная их часть работала при администрациях Барака Обамы. Впрочем, встречаются и лица вроде генерала Майкла Хайдена, возглавлявшего при Джордже Буше-младшем ЦРУ и Агентство национальной безопасности. Однако после отставки значительная часть этих офицеров не прекращает свою деятельность, а работает в качестве аналитиков и консультантов в СМИ и частных компаниях. Многие из оперативников и аналитиков разведки после службы идут работать в корпорациях (например, военно-промышленного комплекса), после чего возвращаются назад. Такая тенденция особенно сильно проявилась в начале 90-х годов прошлого века, когда формальное завершение Холодной войны привело к сокращению ассигнований на разведку. Сейчас же процесс интеграции государственных спецведомств и частных структур усилился как никогда. Уже поэтому приставка "бывший" в отношении этих лиц носит во многом условный характер. Кроме того, не-которые сотрудники, работавшие в разведсообществе еще при Б. Обаме, до сих пор продолжают свою деятельность. Следовательно, мнение такого количества высокопоставленных чиновников и офицеров отражает и мнение значительной части их коллег, когда они находились на государственной службе в предыдущие, дотрамповские годы или продолжают работать и в настоящее время. Это подтверждается упоминанием еще девяти действующих сотрудников разведсообщества, также находившихся в числе подписантов, но чьи имена не подлежат разглашению.

Во-вторых, следует обратить внимание на то, что больше всего в этом списке выходцев из ЦРУ или имевшие отношение к Лэнгли чиновники. Также наличествуют представители АНБ, РУМО (военная разведка), Национального контртеррористического центра (входит в аппарат директора Национальной разведки в Либерти-Кроссинг) и Белого дома (директор Ситуационной комнаты в Западном крыле Белого дома). Учитывая, что количество подписавшихся порядка шестидесяти человек, то данную выборку можно считать вполне адекватно отображающей свойства всей генеральной совокупности, под которой мы понимаем высший слой всего разведсообщества США. Следовательно, с определенной долей уверенности и осторожностью мы имеем право перенести свойства выборки на всю генеральную совокупность. В таком случае, исходя из ведомственной принадлежности подписантов, наименее лояльной Трампу спецслужбой является ЦРУ. Примечательно, что в этом отношении у Лэнгли наблюдается сходство с Госдепартаментом, который фактически выступал в качестве второго избирательного штаба Хиллари Клинтон во времена президентской гонки в 2016 году. Таким образом, оба внешнеполитических ведомства (а ЦРУ также формирует внешнюю политику США) создают сопротивление Трампу.

Если раньше можно было только догадываться об отношении конкретных спецслужб к Трампу, то данный документ привнес определенную ясность в этот вопрос. Несомненно, можно возразить, что-де офицеры – политически нейтральные профессионалы, и они искренне указывают на "угрозу" со стороны России, которая якобы пытается вмешиваться в американские выборы. Однако сам по себе факт обнародования такого письма указывает на его политический пробайденовский окрас.

В-третьих, обращает на себя внимание и то, что среди спецслужбистов отсутствуют сотрудники ФБР и Министерства внутренней безопасности, которые также занимаются противодействием информационным и кибероперациям. Кроме того, следует отметить небольшое количество представителей военного ведомства. И это довольно примечательный факт. Причина того, почему среди подписантов отсутствуют представители ФБР, может заключаться в следующем. ФБР наполнено бывшими сотрудниками полиции, а кроме того по своим функциям это ведомство является, по сути, полицией с расширенными полномочиями, куда, среди прочего, входят контрразведка и контртерроризм. Часто полицейские работают в ФБР, преподают в Национальной академии ФБР и других институтах в системе Бюро. И наоборот: экс-сотрудники ФБР могут стать начальниками полиции в разных городах и т.п. Можно сказать, что ФБР и полиция типологически, по функциям и внутриведомственной этике, являются схожими структурами. Учитывая же и то, насколько рьяно Трамп защищает полицию от радикалов из движения "Black Lives Matter", требующих распустить ее или сократить финансирование, по всей видимости, в ФБР есть те, кому импонирует позиция Трампа, в т.ч. и потому что среди "федералов" много тех, кто имел отношение к полиции. Иного объяснения отсутствию в списке хотя бы одного сотрудника ФБР (ведомство, которое как раз и отвечает за противодействие операциям других государств) трудно найти.

Примечательно, что традиционно в спецслужбах США тяготели к республиканцам, которые больше выделяли средств для разведсообщества (Буш-старший так и вовсе был директором ЦРУ), однако по мере обострения кризиса внутри США и всей капиталистической системы, внутри спецслужб, по всей видимости, мог усилиться раскол сторонников и противников Трампа. Также стоит напомнить, что в свое время ФБР в лице экс-директора Джеймса Коми помогло Трампу победить на выборах 2016 года. Тогда за 11 дней до дня голосования Коми отправил письмо в Конгресс, в котором сообщил о новых шагах в деле об электронной переписке Хиллари Клинтон. Эффект от этого был сродни эффекту разорвавшейся бомбы; недаром сторонники Клинтон впоследствии назвали такой шаг Коми "политическим убийством". Сказанное, разумеется, не означает, что в ФБР нет противников Трампа, отнюдь, да и самого Коми Трамп впоследствии отправил в отставку. Равно как и среди ЦРУ, АНБ и других спецслужб есть сторонника Трампа. Вопрос в пропорциях противников и сторонников, и письмо отчасти дало ответ на него. Состав подписавших письмо офицеров спецслужб прямо свидетельствует о том, что основной центр тяжести недовольства Трампом расположен в ЦРУ, что само по себе весьма примечательно.

Примечательно, что список высокопоставленных отставников ЦРУ возглавляет его бывший руководитель Бреннан – человек, обвиненный в подлоге документов и инсценировке утечки секретных сведений в связи со скандалом 2013 года, связанным с прослушкой телефонных переговоров журналистов из Associated Press. Тогда ЦРУ обвинило журналистов в государственной измене (краже секретных сведений прямо из Ленгли, где они были официально аккредитованы для освещения «антитеррористических мероприятий»), а Генпрокуратура США – Бреннана, в том, что лично он все это сам и подстроил. И хотя Бреннана тогда не арестовали, среди лиц, подписавших данное письмо, может оказаться много его бывших подельников по этому грязному делу.

А.Манойло / К.Стригунов

http://vbrosam.net/news/25523/ – цинк