Спектакль и провокация: МИД и МВД прокомментировали ситуацию вокруг Навального

06.11.2020, 13:23, Разное

Эксперты не обнаружили в биоматериалах и на одежде Навального отравляющих веществ, отметили в ведомстве. Там напомнили о словах жены Навального – она говорила врачам, что причиной плохого самочувствия мужа могла быть диета.

Юлия Навальная сообщала медикам, что муж ограничивал себя в еде, в течение несколько дней его беспокоил дискомфорт после приема пищи. К тоже же питание носило нерегулярный характер, отметили в МВД.

“Супруга также предположила, что причинами недомогания могли стать диеты пациента, направленные на снижение веса”, – говорится в заявлении на сайте управления на транспорте.

В МВД напомнили, что российские врачи после химико-токсикологических исследований не подтвердили отравление блогера. Медики диагностировали у Навального нарушение углеводного обмена и хронический панкреатит с обострениями, подчеркнул в ведомстве.

Ситуация с “отравлением” Навального – дилетантски срежиссированный спектакль, цель которого – введение новых санкций против России, делает вывод МИД РФ. Во внешнеполитическом ведомстве обратили внимание на согласованные действия западных стран и нежелание разобраться в ситуации.

В МИД напомнили, что на Западе оставили без реакции просьбы России предоставить дополнительную информацию во исполнение имеющихся у Берлина, Парижа и Стокгольма обязательств по оказанию правовой помощи по пункту 2 статьи VII Конвенции о запрещении химического оружия.

После четвертого запроса от Генпрокуратуры России германское Федеральное ведомство юстиции фактически отказалось от сотрудничества. В Берлине сослались на отсутствие согласия Навального.

“У любого стороннего наблюдателя, далекого от прикладной химии и вопросов нераспространения химического оружия, вполне естественно возникает ощущение, что все происходящее – по-дилетантски срежиссированный спектакль, основным замыслом которого является очередной санкционный “выстрел” в адрес России”, – убеждены в МИДе.

Россия по-прежнему ждет от Германии ответа на свои запросы, заявила представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова. Берлин прикрывается надуманными предлогами и затягивает удовлетворение запросов, нарушая собственные заверения и обязательства, подчеркнула она.

Захарова напомнила Германии об обязательствах, вытекающих из Европейской конвенции об оказании взаимной правовой помощи по уголовным делам 1959 года. Представитель МИД выразила надежду, что Берлин откажется от политизации ситуации вокруг Навального.

Алексею Навальному стало плохо 20 августа во время перелета в Москву. Жизнь блогеру спасли омские врачи. Они смогли стабилизировать состояние пациента, после чего его вывезли в Германию.

В Берлине заявили, что нашли в организме Навального отравляющие вещества из группы “Новичок”. Доказательств этому представлено не было, сотрудничать с Москвой Берлин отказывается.