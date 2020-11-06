Бабкин рассказал, почему 10 лет не праздновал день рождения
06.11.2020, 13:20, Новости дня
Украинский музыкант Сергей Бабкин около 10 лет не отмечал свой день рождения. Об этом он рассказал в интервью, которое опубликовано 1 ноября на сайте “Обозреватель”.
“Честно говоря, я уже 10 лет не праздную свои дни рождения по одной простой причине – не хочу заморачиваться и совсем не люблю эту суету ради меня. Поэтому все эти годы мы собираемся в тесном семейном кругу на самые простые домашние посиделки”, – рассказал артист.
Бабкин подчеркнул, что в этот раз все будет иначе – 7 ноября свое 42-летие он планирует отметить в бане.
“Поскольку вся наша семья – фанаты бани, мы планируем собраться и отметить там. Такого у меня еще никогда не было!” – подытожил он.
Бабкин родился в 1978 году в Харькове. За годы музыкальной карьеры певец выпустил 11 альбомов.
Последнее из рубрики: Новости дня
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет