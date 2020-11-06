Шустер: Я хотел бы быть гражданином Украины

06.11.2020, 13:20, Новости дня

Телеведущий Савик Шустер в эфире программы “БАЦМАН” главного редактора интернет-издания “ГОРДОН” Алеси Бацман заявил, что хотел бы стать гражданином Украины.

На вопрос, хочет ли он быть гражданином Украины, Шустер ответил: “Конечно”.

“Если я хочу быть гражданином Украины… Я задаю вопрос – я даже не отвечаю на него. Я задаю вопрос: я хочу быть гражданином Украины? И это правильно. Потому что я уже столько лет здесь и уже все связано с Украиной. Одновременно я гражданин Италии. Ну и что в этом плохого?.. Почему я должен отказываться от итальянского гражданства? Украина хочет в Европу, Италия в Европе. Это то же самое… Мне мои литовские друзья из политики… Я все же в Литве родился, много лет прожил. “А почему не литовское гражданство?” Я говорю: “Легко”. Так они же у меня не требуют, чтобы я отказался от итальянского. Правильно? Литовское, итальянское. Окей, я европеец, у меня есть два паспорта, что нормально для европейских… Я, честно говорю, почему я должен отказываться от итальянского гражданства, которое есть у моих детей? Я в Италии очень много времени провожу”, – сказал он.

При этом, по словам Шустера, вопрос разрешения гражданам Украины иметь в качестве второго гражданства российское подниматься не должен.

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Шустер родился в 1952 году в Вильнюсе (Литва). В 1971 году эмигрировал с родителями в Канаду. В детстве и юношестве профессионально занимался футболом, играл в юношеской сборной Литовской ССР и в нескольких клубах в Канаде. Оставил футбол из-за травмы. В 1976 году окончил факультет биохимии и физиологии Университета Макгилла в Монреале, после этого переехал в Италию. С 1978 года занимается журналистикой.

С 2005 года Шустер работает в Украине. Его шоу выходили на каналах ICTV, “Интер”, “Украина”, “Первый национальный”, “24”, “112 Украина”, “1+1”. В 2015 году журналист основал телеканал 3S.tv, но спустя два года он прекратил вещание. С сентября 2019 года программа “Свобода слова Савика Шустера” транслируется в эфире канала “Украина”.

Шустер – гражданин Канады и Италии. Его сын и дочь живут в Италии.

ВИДЕОВидео: Алеся Бацман / YouTube