“Красотки, девочки!”. Каменских показала свою маму

06.11.2020, 13:20, Новости дня

Украинская певица Настя Каменских (NK) поделилась в Instagram совместным снимком со своей мамой Лидией Каменских.

“Какое счастье, что именно ты моя мама! Добрая, веселая, красивая, современная, любящая, невероятная, моя Лидочка! Я поздравляю тебя с твоим днем рождения! Единственное, что я тебе желаю, это здоровья! Чтобы ты прожила еще много-много лет! Все остальное мы организуем. Я тебя люблю”, – написала певица.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Какое счастье, что именно ты, моя Мама! * Добрая, весёлая, красивая, современная, любящая, невероятная, моя Лидочка! * Я поздравляю тебя с твоим днём рождения! Единственное, что я тебе желаю, это здоровья! Чтоб ты прожила ещё много много лет! Все остальное мы организуем * Я тебя люблю *

Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux) 5 Ноя 2020 в 9:15 PST

“Красотки, девочки!” – написала подписчица nesinka2672.

Мама Каменских – певица Национального академического народного хора имени Григория Веревки. Отец исполнительницы, Алексей Жмур, был капитаном сборной “Динамо” по волейболу, а также концертным директором хора имени Григория Веревки.