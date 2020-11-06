 

“Красотки, девочки!”. Каменских показала свою маму

06.11.2020, 13:20, Новости дня

Украинская певица Настя Каменских (NK) поделилась в Instagram совместным снимком со своей мамой Лидией Каменских. 

“Какое счастье, что именно ты моя мама! Добрая, веселая, красивая, современная, любящая, невероятная, моя Лидочка! Я поздравляю тебя с твоим днем рождения! Единственное, что я тебе желаю, это здоровья! Чтобы ты прожила еще много-много лет! Все остальное мы организуем. Я тебя люблю”, – написала певица.

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Какое счастье, что именно ты, моя Мама! * Добрая, весёлая, красивая, современная, любящая, невероятная, моя Лидочка! * Я поздравляю тебя с твоим днём рождения! Единственное, что я тебе желаю, это здоровья! Чтоб ты прожила ещё много много лет! Все остальное мы организуем * Я тебя люблю *

Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux) 5 Ноя 2020 в 9:15 PST

“Красотки, девочки!” – написала подписчица nesinka2672.

Мама Каменских – певица Национального академического народного хора имени Григория Веревки. Отец исполнительницы, Алексей Жмур, был капитаном сборной “Динамо” по волейболу, а также концертным директором хора имени Григория Веревки.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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