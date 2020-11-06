Назван полезный продукт для перекуса, снижающий уровень холестерина

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06.11.2020, 13:17, Разное

Медики назвали идеальный продукт для перекуса, который к тому же поможет снизить уровень холестерина. Они советуют употреблять орехи, в частности миндаль.
Высокий уровень “плохого” холестерина нередко приводит к инсульту или же инфаркту. Снизить его можно посредством правильного питания. Высокие показатели холестерина означают, что в крови имеется множество жирных компонентов. Два-три раза в день в качестве перекуса можно есть миндаль. Медики ссылаются на результаты десятков исследований, в рамках которых была подтверждена его польза. В среднем холестерин при таких обстоятельствах может снизиться на 10,2 мг/дл.

Миндаль способен снижать концентрацию жира, находящегося в сосудах и крови. Данное свойство объясняется присутствием фитостеринов – растительных соединений, блокирующих всасывание кишечником жировых веществ.



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