Назван полезный продукт для перекуса, снижающий уровень холестерина

06.11.2020, 13:17, Разное

Медики назвали идеальный продукт для перекуса, который к тому же поможет снизить уровень холестерина. Они советуют употреблять орехи, в частности миндаль.

Высокий уровень “плохого” холестерина нередко приводит к инсульту или же инфаркту. Снизить его можно посредством правильного питания. Высокие показатели холестерина означают, что в крови имеется множество жирных компонентов. Два-три раза в день в качестве перекуса можно есть миндаль. Медики ссылаются на результаты десятков исследований, в рамках которых была подтверждена его польза. В среднем холестерин при таких обстоятельствах может снизиться на 10,2 мг/дл.

Миндаль способен снижать концентрацию жира, находящегося в сосудах и крови. Данное свойство объясняется присутствием фитостеринов – растительных соединений, блокирующих всасывание кишечником жировых веществ.