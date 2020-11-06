Врач Пырьева объяснила пристрастия человека к определенной пище

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06.11.2020, 13:17, Разное

Врач Екатерина Пырьева объяснила определенные вкусовые пристрастия человека к тем или иным продуктам. Еще внутриутробно у людей начинается закладывание основных предпочтений в еде. Однако генетику можно редактировать.
Дети появляются на свет с врожденным желанием есть сладкое. Если родители будут предлагать ребенку очень много сладостей, то стремление их употреблять только усилится. С возрастом эта пищевая привычка будет постепенно утихать.

Склонность к определенной пище способна многое рассказать об организме человека. Люди с пониженным давлением могут съесть целую селедку за один раз для нормализации тонуса сосудов. Стремление употреблять более острую пищу объясняется недостаточной секрецией в желудке.

Свои причины имеет и повышенное желание съесть сладкое. Оно объясняется нестабильностью метаболизма глюкозы. Если внутренние процессы осуществляются вполне нормально, то пристрастия к еде можно спокойно контролировать. Здесь все зависит от силы воли. Когда человек привык пить чай с тремя ложками сахара, то напиток без него покажется ему невкусным. Снижать количество данного продукта рекомендуется постепенно.



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