 

У МакSим произошел выкидыш на позднем сроке беременности третьим ребенком

06.11.2020, 13:17, Разное

Российская певица МакSим потеряла третьего ребенка на позднем сроке беременности. Об этом исполнительница призналась на телеканале «Россия-1» в программе «Судьба человека».
Когда МакSим узнала о беременности, то пыталась скрыть информацию о своем положении, поскольку в то время имела проблемы со здоровьем. Певица тогда сильно похудела, а организм дал сбой, из-за чего она была вынуждена лечь на сохранение. Однако это ситуацию не спасало, ребенка исполнительница потеряла на позднем сроке беременности, пояснила она Борису Корчевникову.

Несмотря на то, что у нее уже было две дочери, из-за потери третьего ребенка ее жизнь сильно «подкосилась». Справиться с невзгодами МакSим пыталась при помощи алкоголя. Стоит отметить, что певица попадала в ДТП, в котором она получила множество травм, не позволявших ей выступать на сцене продолжительное время.



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