 

Мнение: Можно ли прервать Путина?

06.11.2020, 13:15, Разное

Из США пришла невероятная новость.

Крупнейшие американские телеканалы ABC, CBS, NBC, MSNBC прервали трансляцию выступления кандидата в президенты США, действующего президента Дональда Трампа, когда он заявил о возможных махинациях на всеобщих выборах

Как пояснил ведущий CNBC, передачу приостановили из-за того, что большая часть сказанного Трампом было неправдой.

Ведущий MSNBC заявил: «Мы опять оказались в необычной ситуации: не только прерываем выступление президента США, но и поправляем его».

Свою трансляцию приостановило и издание USA Today. «Не представив доказательств, Трамп заявил, что президентские выборы были коррумпированы и прошли с нарушениями. Мы прекращаем онлайн-трансляцию и удаляем видео с наших платформ. Наша работа — распространять правду, а не беспочвенные теории заговора», — заявила главный редактор USA Today Николь Кэролл .

Что такого сказал Дональд Трамп, что американские СМИ дружно прервали трансляцию выступления дейстующего президеента?

Трамп заявил о махинациях со стороны оппонентов из Демократической партии: «Если считать законные голоса, я легко выигрываю. Если считать незаконные голоса, […] они пытаются украсть наши выборы». Кроме того, по мнению Трампа, на ход выборов могли повлиять и «мошеннические опросы» СМИ: «Эти действительно поддельные опросы — мне приходится называть их поддельными, лживыми опросами — были придуманы, чтобы наши избиратели оставались дома, чтобы создалась иллюзия преимущества Байдена».

Для нас россиян происходящее в США выглядит фантасмагорией. Невозможно представить, что, допустим , в 2024 году Путин выступает по ТВ, обвиняя ЦИК в фальсификации выборов, в пририсовывании голосов, к примеру, Навальному. А Скабеева или Киселев прерывают действующего президента и сурово глядя одним глазом на Путина, вторым – в экран,  произносят:  «Наша работа — распространять правду, а не беспочвенные теории заговора…»

Фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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