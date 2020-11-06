Мужчину с резаком задержали возле школы под Парижем

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06.11.2020, 13:08, Новости дня

Французские правоохранители задержали около школы Seine-Saint-Denis недалеко от Парижа вооруженного резаком мужчину, сообщил глава МВД Франции Жеральд Дарманен.

«Я приветствую хладнокровие и энергичность сил безопасности, которые очень быстро вмешались и арестовали опасного человека, вооруженного резаком возле начальной школы в Seine-Saint-Denis. Этот человек угрожал», – написал Дарманен в Twitter. 

Напомним, в конце октября вооруженный ножом мужчина напал на людей в церкви Нотр-Дам в Ницце. Три человека погибли, несколько пострадали. Нападавший был задержан правоохранительными органами. Во всей Франции введен план противодействия терроризму Vigipirate. Власти Франции признали произошедшее терактом, назвали нападение «исламофашизмом» и призвали его искоренить.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что после теракта в Ницце мобилизуют дополнительное число военных. Кроме того, власти республики усилили контроль безопасности за местами религиозного культа и в школах.

После этого во французском Лионе около греческой церкви произошла стрельба, ранения получил священник. 



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